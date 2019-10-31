Samsun´da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun´da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastı

DHA

SAMSUN´da gece etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçdede Mahallesi´ndeki 2 binanın giriş katındaki daireleri su bastı.

SAMSUN´da gece etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçdede Mahallesi´ndeki 2 binanın giriş katındaki daireleri su bastı.
Samsun´da gece saatlerinde etkili olan sağanak, İlkadım ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağmur nedeniyle Kılıçdede Mahallesi Nurcedit Sokak'ta yollar göle döndü, bazı rögarlar taştı. Yağış, sokakta 2 binanın giriş katındaki Saliha Özmalkoç ve Emine Kırseloğlu´na ait dairelerde su baskınlarına neden oldu. Evlerin içi yaklaşık 20 santimetre yükseklikte su ile dolan aileler, durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, ev içerisinde dolan yağmur suları tahliye edildi.
'MAĞDUR DURUMDAYIZ'
Evde yaşayanlar, su baskını nedeniyle evlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Emine Kırseloğlu, yağmur sularının birikmesi sonucunda evinin önündeki rögarın suyu taşımayıp taştığını belirterek "Demir yollarının kenarındaki duvar nedeniyle su birikti rogarlarda taşımayıp evimi su bastı. Çok mağdur durumdayız" dedi. 
 

SAMSUN

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da ithalat ihracatı solladı
YEREL HABERLER Samsun'da ithalat ihracatı solladı
Tüfekle 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Tüfekle 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Havza’da şehit mezarlarına çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Havza’da şehit mezarlarına çevre düzenlemesi
Nafakayı ödeyemeyince tutuklandı
YEREL HABERLER Nafakayı ödeyemeyince tutuklandı
Felç geçiren kadın, yeniden ayağa kalktı
YEREL HABERLER Felç geçiren kadın, yeniden ayağa kalktı
Samsun'da sağanak yağış 5 evi kullanılamaz hale getirdi Gece başlayan sağanak, vatandaşları uykusunda yakaladı
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak yağış 5 evi kullanılamaz hale ...
OKA’nın kurumsal web sitesi yenilendi
YEREL HABERLER OKA’nın kurumsal web sitesi yenilendi
Bir günde 8 organ nakli 10 ayda 117 organ nakli yapan OMÜ Tıp Fakültesi kendi rekorunu kırdı
YEREL HABERLER Bir günde 8 organ nakli 10 ayda 117 organ nakli yapan ...
Yurt dışında çalışacaklardı, dolandırıldılar Bir ilçeden 110 kişi iş vaadiyle dolandırıldı Banka bilgilerini aldıkları vatandaşların ek hesaplarından para çektiler Dolandırılan işçiler hem bankadan hem de inşaat şirketinden şikayetçi
YEREL HABERLER Yurt dışında çalışacaklardı, dolandırıldılar Bir ...
Gayretli: “Üyelerimiz kadrolarından alınarak daha alt kadrolara atanmakta”
YEREL HABERLER Gayretli: “Üyelerimiz kadrolarından alınarak daha alt ...
Bafra’da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Bafra’da trafik kazası: 7 yaralı
Babalık davası için mezar açıldı
YEREL HABERLER Babalık davası için mezar açıldı
Murzioğlu: “İş camiası olarak vatanperverliğimizi üreterek göstereceğiz”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “İş camiası olarak vatanperverliğimizi ...
İlkadım Belediyesi sporcu ordusu ile yeni sezona hazır
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi sporcu ordusu ile yeni sezona ...
Sarımsağın kolesterol ve glikoza etkisi
YEREL HABERLER Sarımsağın kolesterol ve glikoza etkisi
Yaşlı adam yolda ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam yolda ölü bulundu
Kaptanağa’ya yeni çehre Kaptanağa Caddesi baştan aşağı yenilendi Demirtaş: “İlkadım’da modern yaşamı paylaşıyoruz”
YEREL HABERLER Kaptanağa’ya yeni çehre Kaptanağa Caddesi baştan ...
Balıkçı teknesiyle kaçarken denizde yakalanan zanlı cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Balıkçı teknesiyle kaçarken denizde yakalanan zanlı ...
Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor: 0 - 3 (Ziraat Türkiye Kupası)
YEREL HABERLER Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor: 0 - 3 (Ziraat ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden öğrenciler Vali Kaymak’ın makamında
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden öğrenciler Vali ...
AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare Toplantısı Büyükgümüş: “Bu toprakların değerlerini ve inancını savunanlar galip gelmekte”
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare ...
Hırsızlık yaptığı iddia edilen genç yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık yaptığı iddia edilen genç yakalandı
Okul reddi okul fobisine dönüşebilir
YEREL HABERLER Okul reddi okul fobisine dönüşebilir
Balıkçı teknesiyle kaçmaya çalışan firari, denizde yakalandı
YEREL HABERLER Balıkçı teknesiyle kaçmaya çalışan firari, denizde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X