Hasta kedinin imdadına Terme Belediyesi yetişti

Terme'de bir dinlenme tesisindeki hasta kedinin imdadına Terme Belediyesine bağlı ekipler yetişti.

Samsun'un Terme ilçesinde bir dinlenme tesisindeki vatandaşlardan gelen yaralı kedi ihbarını değerlendiren Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, anında olay yerine giderek hasta kediye ilk müdahaleyi yaptı.



Vatandaştan belediyeye teşekkür

Herhangi bir saldırıya ya da kazaya uğramadığı anlaşılan yaralı kedi, ilk müdahalenin ardından bakımlarının tamamlanması için Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına Terme Belediyesi personelleri tarafından bizzat götürülerek, veteriner hekimlere teslim edildi. Tesiste bulunan vatandaşlar, "İhbarımız anında değerlendirerek, hassasiyetle zavallı hayvana sahip çıktığı için hem belediye personellerine hem de başkan Ali Kılıç'a teşekkür ediyoruz" dediler.



“Tüm canlılara hizmet için çalışıyoruz”

Her canlının kendileri için değerli olduğunu ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Biz sadece insanlara değil, bizimle birlikte bu şehri, bu dünyayı paylaşan hayvan dostlarımıza her türlü hizmeti yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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