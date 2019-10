Kasaplar Samsun’a mezbaha istiyor Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen: “Merkezde mezbaha olursa et fiyatları 2,5 TL düşer”

– Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, 7 yıldır mezbahası olmayan Samsun’da şehir merkezine yapılacak mezbaha ile hem kasapların rahat edeceğini hem de et fiyatlarının düşeceğini söyledi.

7 yıldır merkezde mezbahası olmayan Samsunlu kasaplar, mallarını ya uzak ilçelerdeki mezbahalarda kestiriyorlar ya da şehir dışındaki mezbahalarda kestirip, Samsun’a getiriyorlar. Kasapların Samsun’daki en büyük sorununun mezbaha eksikliği olduğunu ifade eden Başkan Ömür Şen, mezbahanın olmasının fiyat ve hijyene olumlu yansıyacağını belirtti.



“Bin km uzaktan gelen mallar bir raporla tezgahlara asılıyor”

7 yıldır Samsun’da mezbaha olmadığını ifade eden oda başkanı Ömür Şen, “Samsunlu kasapların en büyük sorunu mezbahalarının olmamasıdır. 7 yıldır merkezde bir mezbahamız yok. Adalar mevkisinde 23 dönüm yer bulduk. İstimlak da edildi ama bir türlü faaliyete geçmedi. Mezbahanın olmaması Samsun’un büyük bir ayıbıdır. Oda olarak bulunduğumuz girişimler de sonuç bulmadı. Merkezde mezbaha olmadığı için Amasya, Suluova, Kastamonu, Diyarbakır ve Kayseri gibi illere kesim yapmaya gidiyoruz. Samsun’da bir Hayvan Borsası bile yok. Tekkeköy’deki mezbaha da bizim ihtiyaçlarımızı gidermiyor. Dışarıda kesilip, getirilen mallar ne kadar kontrol ediliyor? Eskiden Samsun’da mezbaha varken mallar 2 defa kontrolden geçerdi. Şimdi Türkiye’nin her yerinden malları getiren insanlar sadece 1 raporla tezgahlarına asıyorlar. Bin km yol geliyorsunuz, aynı eti dolaba asıyorsunuz. Maliyet açısından zor durumdayız. Bir de uzaktan gelen etler ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum. Eline bir rapor alan malı tezgahına asıp satıyor. Bizim bunu tek tek denetleme yetkimiz de zamanımız da yok” dedi.



“Mezbahanın olması et fiyatları düşürür”

Mezbahanın Samsun’un için olmazsa olmaz bir gereksinim olduğunun altını çizen Ömür Şen, şunları söyledi:

“Samsun’da bir mezbaha olsa et fiyatları da düşer. Burada mezbaha olsa her kasabın kilo başına 2,5 TL fiyatta karı olur. Kilo başına 2,5 TL daha ucuzlar diye düşünüyorum. Merkezde bir mezbaha olursa nakliyede, ulaşımda ve zamanda kazanımlar olur. Hijyen açısından da daha iyi olur. Mezbahanın yakın olması her yönden kasabın ve vatandaşların yararına olur. Zarar eden birçok kamu kurumu var. Mezbaha da zarar edebilir. Mezbaha en temel ihtiyaçlardan biridir. Gıda sektörü çok önemlidir. Samsun esnafına yazıktır. Yetkililerden mezbaha istiyoruz. Samsun’daki et fiyatlarına kurbandan sonra zam yapmadık. Zaten satışlarımız da az. Şu anda Samsun’da kıymanın kilosu 4550 TL arası, kuşbaşı 5055 TL arası, antrikot ve bonfile de 6065 TL arasında satılıyor.”

