Hastanede yangın ve tahliye tatbikatı

Samsun Alaçam Devlet Hastanesi binasında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla, hastane personeline, çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında etkilenen kazazedeler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. 2019 Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında Alaçam Devlet Hastanesi hizmet binasında gerçeği aratmayacak tatbikat gerçekleştirildi.

Sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü binalarda görev yapan personellere, yangın ve tahliye konularında uygulamalı eğitim verildi. Ardından, çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında afetten etkilenen kazazedeler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtarılacağı anlatıldı.

Yapılan bu eğitim ve tatbikatın amacının, hastane ve idari binalarda bu tür karşılaşabilecek afet durumlarını engellemek adına alınacak önlemlerin çalışanlar tarafından bilinmesi ve karşılaşıldığı anda herhangi bir kargaşaya meydan vermeden sorumluluk ve görev bilinci ile hem idari kadrolar hem hizmet birimlerinde oluşturulacak az zararla atlatmanın hedeflendiği vurgulandı.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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