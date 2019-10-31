Alaçam’da dumansız hava sahası

Samsun Alaçam Toplum Sağlık Merkezi Başkanlığı tarafından iş yerlerinde "sigara içmek yasaktır" yazısı levhası kontrolü ve tütün denetim komisyonu tarafından da sigara denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Dumansız hava sahası çalışmaları kapsamında Alaçam Toplum Sağlık Merkezi Başkanlığına bağlı ekipler iş yerinde sigara denetimi yaparak, “sigara içmek yasaktır” yazısı asılı olmayan iş yerlerini uyardı.

Akciğer hastalıklarının yüzde 90'ının sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığını kaydeden toplum sağlığı görevlisi Zerrin Ayata, toplum ve birey sağlığının korunması için kapalı mekanlarda sigara içilmesinin önüne geçebilmek için denetimlere ağırlık verdiklerini ifade etti.

İş yeri sahiplerinin sigara yasağına uymakta gerekli hassasiyeti göstermelerini istediklerini belirten Ayata, "Toplum sağlığının korunması için işyerlerine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Çünkü sigaranın zararlarından toplum ve bireyleri korumak için ekiplerimiz tavizsiz bir şekilde denetim çalışmalarını sürdürecek" dedi.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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