OMÜ Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ankara'da düzenlenen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda yerini aldı.

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 2019, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla açıldı. Ankara ATO Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen açılışa; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, OMÜ Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜTTO) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ve Samsun Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Osman Özkoç ve OMÜ Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve protokol üyeleri açılış töreninin ardından fuarda bulunan stantları gezdiler. TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki protokol üyeleri; OMÜ akademisyenlerinin geliştirdiği ürün ve projelerin yer aldığı OMÜTTO, Samsun Teknopark ve Yeşilyurt Demir Çelik MYO’nun bulunduğu standı ziyaret ederek Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve diğer yetkililerden bilgi alarak başarılarının devamını diledi.

Bu yıl Ankara ATO Congresium’da ikincisi düzenlenen ve “Gelecek İçin Teknolojiler” temasıyla açılan fuarda, başta savunma sanayi olmak üzere sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki akıllı çözüm teknolojileri sergileniyor. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Pazar gününe kadar ATO Congresium’da ziyaretçilere açık olacak.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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