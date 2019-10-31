İlkadım Belediyesinde çevre seferberliği Başkan Demirtaş: “Halkımızla el ele temiz bir geleceğe”

İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından başlatılan çevre seferberliği devam ederken, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş geri dönüşüm çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olacaklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri ile ilgi çekmeye devam ediyor. İlkadım’da çevre koruması çalışmaları adeta bir seferberlik halinde devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın özellikle ilgi gösterdiğini belirttiği sıfır atık projeleri, İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr.Köksal Sarıcaoğlu öncülüğünde devam ettiriliyor. İlçe genelinde yürütülen projelerde öncelik ise ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin bilinçlendirilmesi olarak dikkat çekiyor.

Planlanan ve hayata geçen çok sayıda proje hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Köksal Sarıcaoğlu, “Kısa bir süre önce Karadeniz’de tek olma özelliğini taşıyan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini halkımızın hizmetine sunduk. Burada hem ekiplerimiz hem de vatandaşlarımızın kendi getirebildikleri elektronik, evsel, büyük hacimli ve kullanılamaz lastikler gibi birçok materyali toplayabiliyoruz. Bunun dışında AYPİKUT projemiz hızla devam ederken bu projemizi yakında okullarda uygulamaya başlayacağız. Sıfır Atık Projesi için yoğun çalışmalarımızı devam ederken her türlü geri dönüşüm malzemesi için 4445506 hattı arandığı takdirde ücretsiz olarak belediyemiz tarafında alınacaktır” dedi.



“İlkadım Türkiye’ye örnek olacak”

Geri dönüşüm projelerinin maliyet değil ülke ekonomisi adına büyük bir kazanç olduğunun altını çizen Başkan Demirtaş ise, “Projelerimizi hayata geçirirken bir yandan da özellikle okul yaşındaki evlatlarımız olmak üzere halkımızın bu konuda bilinç sahibi olması için eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerin ayrıştırılması ve dönüştürülmesi noktasında projeler üretmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki İlkadım sıfır atıkta, geri dönüşümde ve özellikle çevre koruma bilinci açısından Türkiye’ye örnek bir ilçe olacak” diye konuştu.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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