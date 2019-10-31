Yaşlı adam yolda ölü bulundu Düzeltme

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Samsun'da yolda yürürken yüzüstü düşen 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Ordu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şimşek (88), yolda yürürken yüzüstü yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu tarafından bulunan Ahmet Şimşek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yakınları, Şimşek’in kalp rahatsızlığının bulunduğunu ve kalp krizi sonucu vefat etmiş olabileceğini söyledi.

Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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