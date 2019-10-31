Samsun'da 127 toplanma alanı belirlendi AFAD vatandaşı toplanma alanları konusunda bilgilendiriyor

Samsun il genelinde afet ve acil durum sonrası kullanılacak 127 toplanma alanı belirlendi. AFAD vatandaşı toplanma alanları konusunda bilgilendiriyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afet ve acil durum sonrası kullanılacak toplanma alanlarının tespiti ve mahallinde kontrolüne yönelik çalışmalar ilgili belediyeler tarafından yürütülüyor. Samsun il genelinde 127 toplanma alanı belirlenmiş durumda.

Samsun AFAD tarafından Ekim ayı boyunca yürütülen faaliyetlerle vatandaşların yaşadıkları yerlere en yakın toplanma alanlarını edevlet üzerinde bulunan ‘toplanma alanı sorgulama’ linki üzerinden öğrenmeleri amaçlandı.

Toplanma alanının; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlar olduğu belirtildi.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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