“Genç İSG Sempozyumu”nun 5.’cisi Samsun’da yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü öncülüğünde, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği (İSGAM) ve Turkcell ortaklığında, "Genç İSG Sempozyumu" Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlendi.

Üniversite öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki farkındalığını artırmak amacıyla bu sene 5.’si düzenlenen "Genç İSG Sempozyumu" OMÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşti. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen sempozyuma; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Yardımcıları Serap Sivrioğlu Sezer ile Mustafa Kemal Çayıroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, İSGAM Başkanı Dr. Ömer Volkan Gök, Turkcell İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Dr. Serkan Alkan, sektörden uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İSGAM tarafından hazırlanan kısa tanıtım filminin ardından açılış konuşmasını yapan Turkcell İSG Müdürü Dr. Serkan Alkan, “Sahada yaptığımız çalışmalarda; kayıpları, iş kazalarını, meslek hastalıklarını incelediğimizde hep gördüğümüz bir sonuç var. Meslek hastalıkları ve iş kazalarında gördüğümüz en önemli faktör insan faktörüdür ve neredeyse bu, yüzde 80 gibi bir oranı kapsıyor. Bu alanda yaptığımız çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve içeriğini açıklamak için bakanlığımız ve İSGAM’ın iş birliğiyle buradayız” dedi.

İSGAM Başkanı Dr. Ömer Volkan Gök, bakanlıklar ve Avrupa Birliği’yle koordineli olarak yürüttükleri yapay zekâ, dijitalleşme, endüstri 4.0 ve enerji sektörüne yönelik projeler hakkında bilgi verdi.



“Yaşamış olduğumuz iletişim çağında artık bilgi kimin elindeyse o güçlüdür”

Millî Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun’da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız da, “Millî Mücadele yıllarında silahla, topla, tüfekle mücadele ediliyordu. Yaşamış olduğumuz yüzyılda en önemli silah, bilgi ve iletişim kanallarının çok iyi kullanılabilmesidir. Yaşamış olduğumuz iletişim çağında artık bilgi kimin elindeyse o güçlüdür. Gençler, bizim için çok önemli. Ümit ediyoruz ki geleceğe güvenle ve çok farklı bir çerçeveden bakarlar. Ülkemizi daha iyi noktalara getirmek için irade ve gayret gösterirler. İSG, çalışma hayatının olmazsa olmazlarından. Yarın okullarınızı bitirdiğinizde çalışma hayatına başlayacaksınız. Tabii çalıştığınız alan ve sektörün kendine münhasır muhtelif riskleri ve tehlikeleri olacak. Bu tehlikeleri bertaraf etmek için de muhtelif teknik ve mühendislik yöntemleri kullanılacak. En nihayetinde de kendi sağlığınız ve güvenliğiniz en iyi noktada olabilmeli ki hem iş yerine faydanız olabilsin hem de sizler kendinizi güvenli bir ortamda hissederek çalışabilesiniz. İSG bilincinin, burada en temel hususlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Özellikle hâlihazırda henüz çalışma hayatına girmemiş olan siz değerli gençlerimizin bu konudaki bilinç seviyelerini yükseltebilmemizin, ileride uzun vadede bizlere pozitif dönüşüm ve katkısı olacağını öngörmekteyiz. Uluslararası birçok kurum ve kuruluş benzer tedbirler almış durumunda. Bizler de bu çerçevede çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.



“İş güvenliği bakımından Üniversite olarak üzerimize düşün görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz”

Sözlerine yoğun programı nedeniyle sempozyuma katılamayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in sevgi ve selamlarını ileterek başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise, “Biz bu sene Üniversite ve Samsun şehri olarak Millî Mücadele’nin 100. yılını kutluyoruz. Bu anlamda bütün etkinliklerimizde bunun heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Millî Mücadele’nin 100. yılında çok farklı bir Türkiye’de, çok farklı bir nesille beraberiz. Dünya iletişiminin değiştiği ve hızlandığı bir düzlemde yaşıyoruz. Dolayısıyla Millî Mücadele’de büyük zorluklar yaşayan, gazi olan ve bu uğurda canlarını veren kahraman büyüklerimizin bize bıraktığı toprakları ve bu topraklarda yetişecek olan nesiller için bizlere yüklediği sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Bu anlamda bu toplantılar, Üniversitenin ürettiği bilgi ve bu bilginin teknolojik ürünlere dönüşmesi çok önemli. Bu bilgiyi üretip teknolojiye dönüştürürken çeşitli riskler de olacak. Bu nedenle de iş güvenliği dediğimiz kavram, son yıllarda gündeme geldi. Bu anlamda Üniversite olarak üzerimize düşün görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz” sözlerine yer verdi.



“2017 yıl sonu itibariyle Üniversitemizde ortak sağlık ve güvenlik birimini kurduk”

2017 yıl sonu itibariyle Üniversitede ortak sağlık ve güvenlik birimini kurduklarını kaydeden Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz de, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkilendirmemizi aldıktan sonra faaliyetlere başladık. Bu birimizde 3 iş yeri hekimimiz, 1 güvenlik uzmanımız ve 1 sağlık personelimiz düzenli olarak çalışıyor. İş güvenliğinin kategorilendirilmesinde çok tehlikeli sınıfta yer alan Sağlık Uygulamaları Araştırma Merkezimiz ve Tıp Fakültemizde yıllık düzenli olarak 3 bin personelimize eğitim veriyoruz. Tehlikeli olarak adlandırdığımız Diş Hekimliği Fakültemizde 150’ye yakın çalışanımız da 2 yılda bir eğitim ve bununla ilgili muayene hizmeti almaktadır. Ayrıca bu birimlerimizde 6 bin 331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve hükümlerinin tamamı düzenli olarak yerine getirilmektedir. Az tehlikeli çalışma alanında dâhil olan yaklaşık 700 çalışanımızın eğitimlerini vermekte ve muayenelerini düzenli olarak yapmaktayız. Bunun dışında iş sağlığı güvenliği ile ilgili eğitimlerimizi öğrencilerimize vermekteyiz. Genç İSG meselesine bakınca da bunun 2 boyutu var. Biri üniversite gençliğinin bilgilendirilmesi, diğeri de genç iş sağlığı ve güvenliği bakımından dünyada 517 yaş arasında 1,5 milyar çocuk ve gencin varlığı. Bunların yaklaşık 300 milyonu ekonomik hayatın içinde. Bu yaş aralığına baktığımızda orta yaş ve genç yaşa göre İSG açısından çok daha fazla bilinçlendirilmesi gereken bir kitle var” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından “Endüstri 4.0 ve İSG’nin Dönüşümü” konulu birinci oturumunda; “Yeni Nesil Meslekler” adlı sunum Turkcell İSG Müdürü Dr. Serkan Alkan, “Dijital Dünyaya İş Güvenliği Olarak Hazır mıyız?” konulu sunum Turkcell İSG Proje Yöneticisi Özgür Lostar, “Yapay Zekâ ve İSG” konulu sunum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Mustafa Tülü ve “Yapay Zekâ ile Protez Elin Kullanımı” başlıklı sunum ise Elektrik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Tepe tarafından gerçekleştirildi.

Birinci oturum, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz’in sunum yapan misafir konuşmacılara fidan takdimi ile sona erdi.

Öğleden sonra ise “Çalışma Hayatı Sizi Bekliyor” içerikli ikinci oturumda; “İSG Alışkanlıklarımızı Nasıl Değiştiririz” başlıklı sunumuyla Alparslan Yılmaz ve “Davranış Odaklı İSG Kültürünü Destekleyici Uygulamalar” adlı sunumuyla Çalışma Direktörü Levent Oğuz katılımcılara hitap etti.

Sempozyum, protokol üyeleri ve misafir konuşmacıların öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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