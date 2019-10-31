Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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Samsun’un Bafra ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunSinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Aslan Oktay idaresindeki 57 AAD 238 plakalı otomobil Bafra girişi Kazandere mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil 100 metre sonra yolun sağında durabildi. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken otomobilde bulunan G.C.(35) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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