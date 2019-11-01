Samsun’da sonbahar güzelliği Çakırlar Korusu’nda sonbahar bir başka güzel

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Samsun’da sonbahar nedeniyle sararan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu.

Samsun’da sonbaharın sonlarına doğru sararan ağaç yaprakları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Parklarda ve piknik alanlarında sararan ağaçlardan yere düşen yapraklar doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Özellikle Atakum ilçesinde bulunan 22 hektarlık su basar orman olan Çakırlar Korusu’ndaki dişbudak ağaçları sonbahar güzelliğini gözler önüne seriyor. Vatandaşlar cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekerek manzaraları kaydediyor. Yere düşen yapraklar ise ayrı bir güzellik oluşturuyor.

SAMSUN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

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