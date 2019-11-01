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Hakkında 6 yıl 11,5 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

İHA

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 6 yıl 11,5 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu suçundan 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.E.'yi Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.E., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN

01 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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