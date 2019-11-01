Engelli çocuklar için "Sıfır Çürük Projesi"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından özel eğitim kurumlarından hizmet alan engelli çocukların yararlanacağı "Sıfır Çürük Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında ilk muayeneler Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzm. Dt. Ali Çağhan Ovalı, Başhekim Yardımcısı Dt. Kevser Kılınç, Dt. Fadime Gül ve Dr. Canan Yerlikaya tarafından İlkadım Özel Eğitim Uygulama Okulunda gerçekleştirildi. İlk etapta Samsun Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 42 özel eğitim okulunda yaklaşık bin 200 öğrencinin muayenesini yapıldı. 72 özel rehabilitasyon merkezinde bulunan 7 bin engelli hastaların da taramaları Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Çalışmanın ikinci etabında ise 10 bin engelli vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Engelli çocukların diş muayenelerinin evlerinde ya da okullarında yapılmasını öngören ve “Sıfır Çürük Projesi” hakkında bilgi veren Müdür Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Özel bakım ihtiyacı olan bireyler özellikle son aşamada ağrı ile belirti gösteren diş rahatsızlıkları açısından risk altındadır. Bu hastalıkların başlangıcının tespit edilememesi durumunda, bazı sistemsel hastalıklar üzerinde direkt veya kötüleştirici etkisi olduğundan, bu bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması daha büyük önem taşımaktadır. Sıfır Çürük Projemizle evde sağlık hizmeti alan veya özel eğitim merkezlerinde eğitim alan engelli çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı taramalarını yaparak olası diş sağlığı problemlerini önceden tespit etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



“Umarız bu çalışmayla engelli çocuklarımıza bir nebze de olsa yardımcı olma şansı elde etmiş oluruz”

Engelli hastaların bir çoğu rahatsızlığı olsa da net bir şekilde ifade edemeyecek durumda olduğunu ifade eden Muhammet Ali Oruç, “Bu çocuklarımıza birde hastane, randevu, kalabalık ortamlarda bulunma kaynaklı kaygı yaşatmak istemediğimizden, eğitim aldıkları ortamlarında ya da evlerinde muayenelerini yapmayı, onlara bu anlamda yardımcı olmayı, tedavi gerekliliği olan hastalarımızın tedavilerini de onlara özel açtığımız polikliniğimiz ve ameliyathanemizde en kısa sürede tamamlamak istedik. Bu amaçla 2018 yılında Türkiye’nin ilk ve tek şehitgazi yakınları ve engelliler polikliniğini hizmete sunmuştuk. Engelli hastalarımızın genel anestezi altında ameliyathane şartlarında tedavilerinin yapıldığı bir bölümümüz de zaten hali hazırda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde hizmet vermekteydi. Bu hastalarımızın daha hızlı hizmet alması için bu yıl içinde bir ameliyathane salonumuzu daha hizmet açtık" şeklinde konuştu.

SAMSUN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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