Okuldaki kan bağışına velilerden yoğun ilgi

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Samsun’da bir ilk okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler büyük ilgi gördü.

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Hüseyin Avni Asal İlkokulu tarafından "Maarif yardımlaşma ve dayanışmanın önemini" vurgulamak ve geleceğin kan bağışçıları olacak çocuklara örnek olmak amacıyla hazırlanan "Kan Veren Can Verir" projesi etkinliği büyük ilgi gördü. Okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler büyük ilgi gösterdi. 220 velinin kan bağışı için başvurduğu kampanyada kan vermeleri uygun görülen 171 veliden kan bağışı alındı.

SAMSUN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:58

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AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

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