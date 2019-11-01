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Otelciler günlük kiralık dairelerden şikayetçi Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim ...

İHA

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, günlük kiralık dairelerin de oteller gibi denetlenmesi ve aynı şartları taşıması gerektiğini söyleyerek, bu yerlerin devleti zarar uğrattığını ifade etti.

Otelciler günlük kiralık dairelerden şikayetçi Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş: “Günlük kiralık evleri ‘korsan’ diye tabir ediyoruz” “Artık ev değil aynı evdeki odaları kiralıyorlar”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, günlük kiralık dairelerin de oteller gibi denetlenmesi ve aynı şartları taşıması gerektiğini söyleyerek, bu yerlerin devleti zarar uğrattığını ifade etti.
Türkiye genelinde otellere “konaklama vergisi” adı altında yeni bir vergi geldi. Otellerde konaklayacak olan müşterilerden talep edilecek olan konaklama vergisi 5 yıldızlı bir otelde konaklayanlar kaldıkları gece başına 18 TL, 4 yıldızlı otellerde konaklayanlar 12 TL, 3 yıldızlı otellerde konaklayanlar 9 TL, 12 ve diğer otellerde konaklayanlar 6 TL, butik otellerde konaklayanlar 12 TL, diğer tesislerde konaklayanlar ise 6 TL olarak belirlendi. Otellerde müşteri azlığına değinen ve günlük kiralık dairelerin olmayan işleri daha da kötüye götürdüğüne dikkat çeken Murat Toktaş, önemli açıklamalarda bulundu.

"Günlük kiralık evleri ‘korsan’ diye tabir ediyoruz"
Şehre gelen yabancı ve yerli uyruklu kişilerin otel yerine güvensiz ve kayıtsız mekanları tercih ettiğini belirten Toktaş, “Zaten otel maliyetlerimiz yüksekti. Bunu fiyatlara yansıtamamıştık. Konaklama vergisi de bu fiyatlara yansıyınca durum daha da vahim bir hale gelecek. Vergilerden sektör olarak memnun değiliz. Satış fiyatlarımızı yükseltecektir. Günlük kiralık evleri ‘korsan’ diye tabir ediyoruz. Nasıl plakasız taksiler uygun fiyata hizmet veriyor, bunlar da Turizm Bakanlığı belgesi almadan, bizim muhatap olduğumuz 7 bakanlık ile muhatap olmadan güvensiz ve hijyensiz bir ortamda hizmet veriyorlar. Bu da haksız rekabete sebep veriyor. Bir de bize getirilen vergilerden muaf kalmaları durumunda haksız rekabet katlanarak devam edecek. Bizim talebimiz, bütün konaklama hizmeti verenlerin bakanlık belgesi almasının zorunluluğunun getirilmesidir. Zaten ilimize gelen yabancı uyruklular ya da asker uğurlamaya veya ziyarete gelen vatandaşlar da otellerde konaklamıyorlar. Günlük kiralık evler gibi mekanlarda konaklıyorlar. Biz odalarımızı dolduramazken bir de bunlarla uğraşmak bizleri çok zorluyor. Onlar da bu hizmeti verecekse mali açıdan SGK açısından, emniyet açısından, Sağlık Bakanlığı açısından bizlerle aynı statülerde yola devam etmeliler” dedi.

“Artık ev değil aynı evdeki odaları kiralıyorlar”
Günlük kiralık dairelerde artık oda kiralama sistemine geçildiğini vurgulayan Toktaş, şunları söyledi:
“Bu korsan günlük kiralık daireler bizler gibi denetlenmediği ve bizim şartlarımızı yerine getirmediği için fiyatları ucuz. Böyle baktığınız zaman bizim en büyük rakibimiz bunlar gibi görülüyor. Bu daireler son yıllarda çok popüler oldu. Şu anda Samsun’da bu tür yerlerin, bakanlık belgeli tesis sayısı kadar yatak kapasiteleri var. İllegal çalışan apart, rezidans, daire, otel yazıp otel statüsünde olmayan günü birlik kiralık evlerin kapasitesi bakanlık belgeliler ile aynı durumda. Bu çok üzücü bir durum. Bu gibi yerlerin bakanlık tarafından kontrol altına alınması vatandaşların güvenlik ve hijyenleri açısından önemli olduğu kadar şehre giren çıkanların takibi için de çok önemli. Bu işletmelerin bir çoğu emniyete bilgi akışı yapmıyorlar. Bu da bir güvenlik açığını da ortaya çıkartıyor. Aynı zamanda devlet buradan vergisel açıdan da zarara uğruyor. Burada hem devlet zarar görüyor hem de bizim hizmet vermemiz gereken insanlara başka yapılar hizmet veriyor. Son dönemlerde ev kiralama yerine oda kiralama yöntemine de geçildi. Bir evde birçok kişi aynı anda oda kiralayarak kalabiliyor. 3+1 bir ev alınıyor. Her bir odası farklı kişilere aynı anda kiralanıyor. İş artık bu boyuta geldi. Son derece vurdumduymaz ve rahat bir şekilde yapılıyor bu işte. Bu yerlerin ilanları da çok rahat bir şekilde verilebiliyor. Buraların daha bir kontrol altında tutulması gerekir ki hem sektör zarar görmesin hem de devletimiz zarar görmesin."

SAMSUN

01 Kasım 2019 Cuma

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