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Başkan Sarıcaoğlu: “Liderimizin etrafında kenetlendik” AK Parti Kavak İlçe Danışma Toplantısı ...

İHA

AK Parti Kavak İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinde daha fazla kenetlenerek daha çok çalışarak başarıya odaklanacağız" dedi.

Başkan Sarıcaoğlu: “Liderimizin etrafında kenetlendik” AK Parti Kavak İlçe Danışma Toplantısı yapıldı

AK Parti Kavak İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çevresinde daha fazla kenetlenerek daha çok çalışarak başarıya odaklanacağız” dedi.
AK Parti Kavak İlçe Teşkilatı Toplantı Salonunda yapılan ve bugüne kadar yapılan çalışmaların ele alınarak yeni çalışmaların da yol haritalarının belirlendiği İlçe Danışma Toplantısının açılışını AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı yaptı. Konuşmasında AK Parti’den ayrılanlara yüklenen Atlı, “Davasına ihanet edenlerle asla işimiz olmaz” diye konuştu.
Toplantıda söz alan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da 31 Mart’ta ikinci kez geldiği başkanlık görevinde aradan geçen süreç içinde gerçekleşen ve başlayan önemli projelerden örnekler verdi. AK Parti teşkilatlarının daima başarı odaklı çalıştıklarını belirten Sarıcaoğlu, bunun neticesini de 17 yıldır tüm seçimlerde gördüklerini söyledi.
Kavak’ta da AK Parti’nin oy oranını en az yüzde 70'e çıkartma hedefi ile çalıştıklarını anlatan Sarıcaoğlu, "İlçemizde AK Parti üye sayımızı artırmalıyız. Bunun içinde ilçe teşkilatımızla birlikte sıkı bir çalışma yapmalıyız. Üye sayımızın artırılmasında hepimize büyük görev düşüyor. AK Parti’nin izlediği politikalar ile artık her alanda daha güçlü bir Türkiye ortaya çıktı. İşte bu gücü, bu duruşu hazmedemeyen mihraklar her alandan her yönden saldırıyorlar. Ama Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ile kazanan daima ülkemiz oluyor” diye konuştu.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adem Uzun da 17 yıldır iktidarda bulunan AK Parti’nin birçok başarıya imza attığını söyledi. Ülkece birlik ve beraberlik içinde olunduğu sürece üstesinden gelinemeyecek sorun olmadığını vurgulayan Uzun, şunları söyledi:
“Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşu ve güçlü iradesi ile kazanan hep ülkemiz olmuştur. Artık hem sahada hem de masada kazanan tarafız. Son yıllarda çok haksız eleştirilere ve saldırılara maruz kaldık. Ama hepsinin de üstesinden geldik. İnançlarımıza ve değerlerimize sıkı sıkıya sarılıp Türkiyemizin o eski karanlık günlerine bir kez daha dönmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz bu davaya bu sevdaya baş koyduk. İçinde bulunduğumuz bugün küslükleri bir yana atıp kenetlenme ve safları sıklaştırma zamanı.”

SAMSUN

01 Kasım 2019 Cuma

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