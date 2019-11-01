OMÜ’nün uluslararası öğrencileri otomotiv fabrikasında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası Öğrenci Ofisi, üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenciler için Samsun sanayisini tanımak ve ülkeleriyle muhtemel ticari iş birliklerinin önünü açmak amacıyla bir otomotiv fabrikasına gezi düzenledi.

Firma yetkilileri tarafından karşılanan öğrenciler, fabrika hakkında genel bilgi aldıktan sonra fabrikayı gezerek ağır vasıtalar için elde edilen; çekici ve dorselerin yedek parçaları, makastan, kabine, stabilizer denge ve viraj kolları, fren, şaft, dingil, V kolu ve çekici kolu, motordan, havalı süspansiyon körükleri, dorse ekipmanlarına uzanan geniş ürün grubunda otomotiv parçalarının nasıl elde edildiğini ve üretim sürecini yerinde öğrendiler. Ayrıca yetkililer, fabrikanın teknolojisi ve iş süreçlerine tanık olan öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak onları merak ettikleri hususlar konusunda aydınlattılar.

Samimi bir sohbetin ardından, fabrikanın önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile gezi sona erdi. Uluslararası Öğrenci Ofisi, OMÜ’nün uluslararası öğrencilerini, Samsun’un önde gelen sanayi firmalarıyla buluşturmaya devam edecek.

OMÜ Danışma Kurulunun aldığı karar doğrultusunda düzenlenen geziye; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Öğr. Gör. Tahsin Atalay, Öğr. Gör. İsmail Hozdiç ve Uluslararası Öğrenci Ofisi Sorumlusu Ahu Gürbüz de eşlik etti.

SAMSUN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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