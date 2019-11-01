OKA 2019 Mali Destek Programları sonuçları açıklandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından toplam hibe kaynak tutarı 34 milyon TL olarak tahsis edilmiş olan 2019 Yılı Mali Destek Programları sonuçları açıklandı.

17 Haziran 2019 tarihinde ilan edilen ve 9 Eylül 2019 tarihinde başvuruları sona eren, 2019 Yılı Mali Destek Programlarının idari, teknik ve mali değerlendirilmesi tamamlandı. Değerlendirme sonucu oluşan başarılı proje listesi 31 Ekim 2019 tarihinde yapılan OKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandı.

2019 Yılı Mali Destek Programlarına başvurmuş olup, destek almaya hak kazanan proje listelerinde 21 milyon TL bütçe öngörülen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 27 asil, 12 yedek proje yer alırken; 6 milyon TL bütçe öngörülen Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 25 asil, 10 yedek proje; 7 milyon TL bütçe öngörülen Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında 21 asil proje yer alıyor.

Mali Destek Programı sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasının ardından programlar kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşmeye davet bildirimleri gönderilmeye başlanacak. Sözleşmelerin imzalanması, bahsi geçen bildirimin tebliğ tarihi itibariyle 10 iş günü içinde gerçekleşecek. Bu süre içinde, yayımlanacak takvim doğrultusunda, talep edilecek belgelerle birlikte kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına müracaat etmeleri gerekecek. Aksi takdirde başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılacak.

Mali destek programları kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan başarılı proje listelerine OKA web sitesi ’www.oka.org.tr’ üzerinden ulaşılabilecek.

SAMSUN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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