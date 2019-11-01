Tiroit bezi bozukluklarında erken tanı önemli

Dahiliye Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, tiroit bezi bozukluklarında erken tanının çok önemli olduğunu söyledi.

Salgıladığı hormonlar sayesinde vücuttaki birçok fonksiyonu düzenleyen tiroit bezi hakkında önemli bilgiler paylaşan Büyük Anadolu Hastaneleri Dahiliye Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, tiroit hormonun eksikliğinin ya da fazlalığının çok ciddi rahatsızlıklara ve şikayetlere neden olabileceğini ifade ederek, önemli bilgiler verdi.

Hastalık hakkında bilgiler veren Dr. Öztürk, “Vücudumuz için hayati önem taşıyan boyunda kelebek şeklinde yer alan organ olan tiroit bezi, kalp ve sindirim fonksiyonu, kas kontrolü, beyin gelişimi, ruh hali ve kemik bakımının yanı sıra vücudun metabolizma hızını düzenleyen hormonlar üretir. Salgıladığı hormonlar sayesinde vücuttaki birçok fonksiyonu düzenler. Tiroit hormonu, vücudumuzda büyüme, gelişme, enerji oluşumu ve enerji kullanımı, vücut ısısının sağlanması ve devamlılığı, her türlü metabolizma, diğer hormonların ve enzimlerin normal işlevleri için olmazsa olmazlardandır. Gereğinden az ya da fazla salgılanması vücutta birtakım rahatsızlıklara sebep olan tiroit hormonun eksikliği ya da fazlalığı çok ciddi rahatsızlıklara ve şikayetlere neden olabilir. Erkeklere göre kadınlarda daha sık görülen tiroit bezi sorunları, birçok rahatsızlığa da zemin oluşturabilir. Tiroit bezi fonksiyonları, genel vücut sağlığı açısından da çok önemlidir. Çünkü tiroit hormon düzeyindeki dengesizlik, diğer organ ve sistemlerin çalışmasını da olumsuz etkiler” dedi.

Hastalığın tedavi sürecinden de bahseden Dr. Öztürk, şunları söyledi:

“Tiroidin az çalışması durumu hipotiroidi olarak adlandırılmaktadır. Hipotiroidinin yaygın belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, kabızlık, çabuk üşüme ve soğuğa tahammülsüzlük görülür. Tiroit hormonlarının fazla çalışması ise halk arasında zehirli guatr olarak da bilinen hipertiroidi; aşırı terleme, sıcağa dayanıksızlık, çarpıntı gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu ve benzeri belirtileri taşıyan kişiler en kısa zamanda bir uzman doktora muayene olması ve tedavisi olması çok önemlidir.”

SAMSUN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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