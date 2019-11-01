OMÜ’de usta öğreticiler ders ve iş başında

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ), öğrencilerini mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarına daha iyi hazırlamak ve bu doğrultuda sektörde aktif olarak görev yapan kişilerin gerçek hayat deneyimlerinin paylaşılması amacıyla başlattığı “Usta Öğretici Eğitimi” programına katılan iş adamları ve uzmanlar, öğrencilerle buluşmaya başladı.

Mesleklerini fiilen yapan tecrübeli kişilerin, 20192010 eğitimöğretim döneminde OMÜ bünyesinde görev almalarına yönelik hayata geçen program kapsamında usta öğreticiler, FenEdebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunda (MYO) ders başı yaptı.

Misyon ve ilkeleri gereği öğrencilerinin mesleki formasyon açısından donanımlı yetişmelerine ve iş yaşamının koşullarına hazırlıklı olmalarına katkı sağlamak amacıyla usta öğreticileri bünyesine katan OMÜ’de, farklı branşlarda usta öğreticiler mesleki tecrübe ve birikimlerini teorik ve pratik anlamda öğrencilerle paylaşmaya hazır.

Program dâhilinde Turizm Fakültesinde Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş Turizmde Yöneticilik; Mutfak Akademisi Kurucu Şefi Ercan Yılmaz da Gastronomi derslerini verecek.

Öte yandan FenEdebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Yeşilyurt Demir Çelik MYO’da ise sektörlerinde yine aktif olan usta öğreticiler, öğrencilere iş hayatında elzem olan bilgi, beceri ve davranışları kazandıracak.

SAMSUN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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