OKA’dan birçok projeye hibe desteği

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun’da 11 milyon 174 bin TL toplam bütçesi olan 16 adet projeye 6 milyon 883 bin TL hibe desteği verilecek.

OKA Yönetim Kurulu tarafından 2019 teklif çağrıları kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam hibe kaynak tutarı 34 milyon TL olarak belirlendi. 17 Haziran 2019 tarihinde proje teklif çağrısı yapılan Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 22 milyon 270 bin TL, Kırsal Dönüşüm Mali Destek Programı Kalkınma ve Tarımda için 5 milyon 730 bin TL, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 6 milyon TL hibe kaynak sağlanması öngörüldü.

Proje başvuruları 9 Eylül 2019 tarihinde sona erdi. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında; Samsun’dan 13 adet proje başvurusu sunuldu. Söz konusu projelerin toplam bütçesi 32 milyon 738 bin TL ve ajanstan talep edilen destek tutarı ise 16 milyon 798 bin TL oldu.

Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında; Samsun’dan 3 adet proje başvurusu sunuldu. Söz konusu projelerin toplam bütçesi 959 bin TL ve ajanstan talep edilen destek tutarı ise 893 bin 953 TL oldu.

Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında; Samsun’dan 37 adet proje başvurusu sunuldu. Söz konusu projelerin toplam bütçesi 9 milyon 872 bin TL ve ajanstan talep edilen destek tutarı ise 8 milyon 482 bin TL oldu.

Başvuru işlemleri 9 Eylül 2019 tarihinde tamamlanan bu üç mali destek programı için yaklaşık altı haftalık süre zarfında bağımsız değerlendirme süreci ilgili mevzuata uygun şekilde tamamlandı. 31 Ekim 2019 tarihinde Tokat’ta yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında desteklenmesi uygun bulunan projeler belirlendi.

SAMSUN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.