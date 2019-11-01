Tıp Fakültesi öğrencilerine bilgilendirme sunumu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Danışmanlık Ofisi (ÖDGO) ile Samsun Bilim Gönüllüleri (SBG), Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri için ÖDGO ve SBG faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdi.

2 yıldır yerel ve uluslararası alanda gerçekleştirdikleri bilimsel ve sosyal gençlik projeleriyle adını duyuran ÖDGO ve SBG, Yüksekokul Öğr. Gör. Bahar İnal’ın daveti ile İngilizce Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencilerine ayrıntılı bir sunum yaparak öğrencilerin sorularını cevapladı. Etkinlik sırasında; sürdürülen faaliyetlerin, OMÜ öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerine sundukları katkısı, gençliğin ve üniversite gençliğinin sorunları ve çözüm yollarına ilişkin çözüm üretmenin yöntemlerinden proje geliştirme ve gerçekleştirmenin önemi, ÖDG Ofisini ve SBG platformunu etkin kullanmanın yöntemleri üzerinde duruldu.

SBG adına sunumu, grup liderleri ve OMÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri Nurefşan Aydın ve Yaren Kolaylıoğlu yaptı. Bilimin önemine değinen Aydın ve Kolaylıoğlu OMÜ, Samsun ve nihayetinde Türkiye toplumu olarak bilimi günlük hayatın içinde fark eden ve kullanan bir toplum olmanın gerekliliğine dikkat çektiler. Sunumlarında, geçtiğimiz nisan ayı içerisinde SBG’nin gerçekleştirdiği Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı destekli “Gençlik Hakları Eğitimi Projesi”ne geniş yer vererek, yaptıkları çalışmaların kendi bireysel akademik, sosyal ve psikolojik gelişimlerine sunduğu katkıdan da bahseden grup liderleri, yeni hazırlık öğrencilerini iş ve güç birliğine davet ettiler.

ÖDGO adına konuşan Koordinatör Nazan Şimşek de evden ilk kez ayrılma, akademik yaşama adım atma, yetişkinliğe geçiş ve kampüsteki yaşama uyum sağlama gibi konularda hazırlık öğrencilerinin karşılaştığı sosyal ve psikolojik sorunlar üzerine bilgilendirmeler yaptı.

Konuşmasında Koordinatör Şimşek, ÖDGO’nun; öğrencilere destek verme, Üniversite ve Samsun gençliğinin yaygın öğrenme yöntem ve tekniklerinden faydalanmasını ve gençlerin yeteneklerini fark etmelerini sağlama ve kendini gerçekleştirme süreçlerine katkıda bulunma amacına hizmet ettiğini söyledi. Sürekli öğrenmenin ve bunun yanı sıra bilimsel çalışmalara sosyal içerik kazandırarak multidisipliner anlayış geliştirmenin; akademik, sosyal ve psikolojik açılardan olduğu kadar kariyer edinmede ve kariyer geçişlerinde de faydalı olacağını belirten Şimşek, öğrencileri Ofislerinin ve OMÜ çevresinin sunduğu bütün imkânlardan faydalanmaya davet etti.

Etkinlik, katılımcı öğrencilerin sorularının topluca ve bireysel olarak alınıp cevaplandırıldığı oturumlarla devam etti.

SAMSUN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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