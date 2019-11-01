Adliye girişinde düşerek hastanelik oldu

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Samsun Adliyesi giriş kapısında düşerek yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun Adliyesi giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir konu için avukatı ile görüşmek üzere adliyeye gelen Rüştü Y., adliye girişindeki döner kapıdan geçerken yağmurdan ıslanan zeminde kayarak düştü. Kafasını yere çarparak yaralanan Rüştü Y., 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

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