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Adliye girişinde düşerek hastanelik oldu

İHA

Samsun Adliyesi giriş kapısında düşerek yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Adliye girişinde düşerek hastanelik oldu

Samsun Adliyesi giriş kapısında düşerek yaralanan bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun Adliyesi giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir konu için avukatı ile görüşmek üzere adliyeye gelen Rüştü Y., adliye girişindeki döner kapıdan geçerken yağmurdan ıslanan zeminde kayarak düştü. Kafasını yere çarparak yaralanan Rüştü Y., 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN

01 Kasım 2019 Cuma

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