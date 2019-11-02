Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) son günlerde yoğun ilgi duyulan bir misafiri var. Davetsiz misafir tilki, öğrenciler arasında heyecan oluşturdu.

Üniversitenin Kurupelit Kampüsü içerisinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Yurdu ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi bahçelerine uğrayan tilki adeta buranın maskotu oldu. Akşam saatlerinde hava karardıktan sonra gelen ve kendisi için bırakılan yiyecekleri yiyen tilki kısa süre içerisinde tekrar oradan ayrılıyor. Kampüs içerisinde dolaşan bu tilkinin nereden geldiği ise bilinmiyor.

Tilkiyi gören öğrenciler fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Şu ana kadar kimseye zarar vermeyen tilkinin aç kaldığı için kampüse girdiği tahmin ediliyor.

SAMSUN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.