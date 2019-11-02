Ondokuz May\u0131s \u00dcniversitesi (OM\u00dc) T\u0131p Fak\u00fcltesinde g\u00f6rev yapan Prof. Dr. Mustafa Kemal Demira\u011f, sahilde e\u015fi ile birlikte y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yaparken ba\u015f\u0131bo\u015f bir k\u00f6pek taraf\u0131ndan kolundan \u0131s\u0131r\u0131ld\u0131. Olay, 30 Ekim Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Samsun\u2019un Atakum il\u00e7esi Adnan Menderes Bulvar\u0131 sahil mevkisinde meydana geldi. Kendisi gibi doktor olan e\u015fi ile birlikte y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan Kalp ve Damar Cerrah\u0131 Prof. Dr. Mustafa Kemal Demira\u011f, ba\u015f\u0131bo\u015f gezen bir k\u00f6pek taraf\u0131ndan sol kolundan \u0131s\u0131r\u0131ld\u0131. Kolundan 4 tane di\u015f izi bulunan Profes\u00f6r Demira\u011f, Gazi Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. Ba\u015f\u0131bo\u015f k\u00f6pe\u011fin sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frayan doktor ameliyatlar\u0131n\u0131n ve hastalar\u0131n\u0131n tedavilerinin aksad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek yetkililerden bu sald\u0131rgan hayvanlar i\u00e7in \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretilsin \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. Biraz daha a\u015fa\u011f\u0131dan \u0131s\u0131rsayd\u0131 belki bir tendon kesisi olacakt\u0131 Olay hakk\u0131nda bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Kemal Demira\u011f, E\u015fimle beraber y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131k. Y\u00fcr\u00fcrken birden koluma bir k\u00f6pe\u011fin sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Tam olarak kavrayamad\u0131 kolumu ve ben birden elimi \u00e7ektim. Ac\u0131 \u00e7ektim. Daha sonra etraftakilerin \u2018ka\u00e7\u0131n ka\u00e7\u0131n\u2019 diye ba\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duydum. K\u00f6pek bana tekrar sald\u0131rcakt\u0131. Ben de ko\u015fmad\u0131m, pe\u015fimden kovalamas\u0131n diye. Daha sonra k\u00f6pe\u011fe kar\u015f\u0131 y\u00fcr\u00fcd\u00fcm ve ba\u011f\u0131rd\u0131m. B\u00f6yle olunca k\u00f6pek biraz geri \u00e7ekildi. Ben de f\u0131rsattan istifade h\u0131zl\u0131 ad\u0131mlar ile oradan uzakla\u015ft\u0131m. Kendim doktor oldu\u011fum i\u00e7in biliyordum. Hemen salyas\u0131n\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lgeyi sabunlu su ile y\u0131kad\u0131m. Ondan sonra tetanoz ve kuduz a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131 oldum. Biraz daha a\u015fa\u011f\u0131dan \u0131s\u0131rsayd\u0131 belki bir tendon kesisi olacakt\u0131 ve ameliyat olmak zorunda kalacakt\u0131m\u201d dedi. \u201cKamu hizmetinden geri kalmam\u0131z demek\u201d Yetkililerin bu ba\u015f\u0131bo\u015f k\u00f6peklere bir an \u00f6nce \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmas\u0131 gerekti\u011fini belirten Dr. Demira\u011f, Atakum Sahili nde \u00e7ok fazla ba\u015f\u0131bo\u015f k\u00f6pek dola\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Bu k\u00f6pek beni daha ileri bir \u015fekilde \u0131s\u0131r\u0131p ben i\u015fimden geri kalsayd\u0131m ne olacakt\u0131? Biz bazen \u00e7ocuklar ile y\u00fcr\u00fcyoruz. \u00c7ocu\u011fuma sald\u0131rsayd\u0131 ne olacakt\u0131? Bize sald\u0131rmas\u0131 demek kamu hizmetinden geri kalmam\u0131z demek. \u015eu an iyi durumday\u0131m, ameliyatlar\u0131ma devam ediyorum. Yetkililerin bu soruna bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmas\u0131n\u0131 bekliyorum diye konu\u015ftu.