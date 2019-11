Atakum'da ‘kadın kooperatifi’ kuruluyor

Atakum Belediyesi Kültür Sanat Merkezine bağlı 8 Kültür Evinin iş birliğiyle kadınların el emeğini ekonomik değere dönüştürecek ve kadın emeği üretiminin artışına katkı sunmak amacıyla kurulacak olan kadın kooperatifinin ilk adımı atıldı. Gerçekleşen toplantıda kadınlar kooperatif kurulumu için yetkililerden bilgi alarak güçlerini birleştirdi.

Atakum Belediyesi Kültür Sanat Merkezi (AKSEM) bünyesinde faaliyet gösteren 8 farklı Kültür Evinde Atakumlu kadınlar tarafından üretilen iğne oyası, giyim tasarımı, mefruşat, anglez, Brezilya nakışı, el nakışı, dövme keçe, ahşap boyama, takı tasarımı, kağıt rölyef, makrame örgü, Ayancık göynek işi, ev tekstili, kabak oymacılığının yanı sıra feretiko, tel kırma, kazaziye ve sepet örücülüğü gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ürünlerinin ekonomik değere dönüşmesi ve kadınların gerçekleştireceği üretim faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için Atakum'da milat olacak 'kadın kooperatifi' kurulumu için ilk toplantı Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezinde yapıldı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin eşi Av. Gülay Deveci'nin büyük destek verdiği toplantıda Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, Proje Koordinatörü Hatice Nazı Saral, kooperatif personelleri Gülbin Aydın, Fatma Cefer başta olmak üzere AKSEM Kültür Evlerinden temsilci kadınlar, sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar bir araya geldi. Toplantıda, katılımcılara, kadınların bireysel güçlerini toplumsal yarara dönüştürmesi, sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda maksimum fayda görmelerinin sağlanması adına kurulacak kooperatifin diğer şehirlerde gerçekleşen başarılı uygulamaları slayt gösterisiyle desteklenerek aktarıldı.



"Atakum'da bir kadın kooperatifinin kurulması için her şeyi yapacağız"

Kadınların güç birliği yaparak bir araya gelmesinin çok değerli olduğunu kaydeden Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, “Bakanlığımız kadın emeğinin değerlendirilmesi konusunda öncelikli çalışmalar yürütüyor. Özellikle üretim yapan kadınların emeklerinin ve ürünlerinin değerlendirilerek kooperatifler aracılığıyla pazarlanması konusunda yapılan fuarlar var. Bu fuarlara organize olup canlı örnekleri de görebilmeniz açısından katılabiliriz. Biz İl Müdürlüğü olarak kafanıza takılan soruları cevaplandırmak, elimizden geldiğince destek olmak için buradayız. Sizlerin her zaman yanında olarak bu süreci destekleyeceğiz ve Atakum'da bir kadın kooperatifinin kurulması için her şeyi yapacağız" dedi.



"Güçlerimizi birleştirerek önce yurt içi sonra yurt dışında markalaşacağız"

Kooperatiflerin kadın emeği konusunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Proje Koordinatörü Hatice Nazı Saral ise, "Yaklaşık dört yıldır Samsun'da kadın kooperatifi kurmaya çalışıyoruz. Fakat başarılı olamadık. Çünkü kadınların maddi anlamda korkuları oluyor. Biz her zaman bu işin başında güçlü ve örgütleyen bir kadın olsun istedik. Bu konuda Atakum Belediye Başkanımızın eşi sayın Av. Gülay Deveci bizlere öncülük ederek, ‘yaparız’ dedi. Bu konuda kendisine özel bir teşekkür ediyorum. Kadınların iş hayatında daha fazla aktif olmalarını istiyorum ve yaptığınız her şey çok güzel. Bunların bir değer görmesi gerekiyor. Bu da ancak markalaşma ile mümkün. Markalaşmamış için de tüzel kişilik kazanmamız gerekiyor. Güçlerimizi birleştirerek önce yurt içi sonra yurt dışında markalaşacağız. Burada çok istekli aynı zamanda kişiler görüyorum. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına, eticarete destekler vereceğiz" diye konuştu.

