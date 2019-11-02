Samsun'da ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Samsun'da ev kirasını 5 aydır ödemediği iddia edilen şahıs, ev sahibinin yeğeni tarafından bıçaklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı Mecidiye Alt Geçidi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Halit Arslan ve eşi 5 aydır kirasını ödemediğini iddia ettiği kiracı Emrah Canaz ile buluştu. Buluşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Halit Arslan'ın ismi öğrenilemeyen yeğeni bıçak çekerek Emrah Canaz'ı sol dizinden bıçaklayarak hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırı yapan kimliği belirsiz kişi ise suç aleti ile birlikte kayıplara karıştı.

Ev sahibi Halit Arslan ve eşi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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