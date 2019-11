OMÜ’den milli e-posta “OMAİL” Üniversite Danışma Kurulu patent, proje ve fikirlerle güçleniyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kamu kuruluşları için “Milli EPosta Projesi (OMAİL)" çalışmalarını sürdürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin üniversite, şehir ve sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla şehrin önemli aktörlerini bir araya getirdiği “Üniversite Danışma Kurulu Toplantısının” altıncısı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) ev sahipliğinde gerçekleşti. Samsun Valisi Osman Kaymak'ın katılımıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç mevcut durum hakkında genel bir değerlendirme konuşması yaptı.

Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Üniversite Danışma Kurulu kararları doğrultusunda yapılan çalışmalar ve “Milli EPosta Projesi” (OMAİL) hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılay, yürütücülüğünü yaptığı “Erasmus + Mundus Master in Soil Science” adlı Avrupa Birliği Projesini kurul üyelerine tanıtırken Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kemal de geliştirdikleri ürünlerin sunumunu gerçekleştirdi.

Samsun ve Üniversite için oldukça önemli birçok fikrin paylaşılıp değerlendirildiği ve hayata geçirilmesi için not alındığı toplantının açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptı.

Üniversite, sanayi ve şehri buluşturmak için göreve geldikleri tarihten 3 ay sonra, Üniversite Danışma Kurulunu oluşturduklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Bu kurulun oluşmasından 6 ay sonra Yükseköğretim Kurulu bu uygulamayı her üniversiteye mecbur kıldı. Biz kurul sayesinde Samsun’da güzel uygulamaların gelişmesine şahitlik ettik. Bu beraberliğimiz inşallah güzel bir şekilde devam edecektir” dedi.



“Uluslararası öğrenci sayısında hedeflediğimizin üzerine çıktık”

Son Danışma Kurulu toplantısından bu yana OMÜ’deki gelişmeler ve mevcut durum hakkında bilgilendirici bir sunum yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Öğrenci sayımız şu an tam olarak 53 bin 803. Doluluk oranımız ise yüzde 98. Uluslararası öğrenci sayısı ise 5 bin 566 kişiye ulaşarak toplam öğrenci sayısının yüzde 10’unu geçti. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 3 civarındaydı. Bu sayıyı 4 yılda yüzde 10’a çıkarmak için çalışmalarımızı planladık ve bugün itibarıyla hedeflediğimiz bu sayıyı geçtik. Son iki yılda da uluslararası öğrencilerin üniversiteye katkısı bakımından Türkiye genelinde ilk ikide ve üçte yer alarak ödül aldık. İnşallah uluslararası çalışmalarımız sadece öğrenci sayısını arttırarak değil proje iş birlikleriyle de devam edecek” ifadelerini kullandı.



“ARGE’ye toplam 36milyon 480 bin TL bütçe ayrılıyor”

OMÜ’nün ARGE faaliyetlerine gösterdiği öneme de vurgu yapan Rektör Sait Bilgiç “Araştırma için en gerekli şey bütçe. Bu yıl ARGE’ye toplam bütçenin yüzde 4’ünü ayırdık. Bu da 20 milyon TL civarında bir bütçeyi ifade etmekte. Buradan desteklenen 374 projemiz var. TÜBİTAK destekli yürüyen de 47 projemiz bulunuyor. Diğer kurum projelerini 3’den 9’a çıkarak da iki katından fazla artış gösterdik. Ayrıca geçen sene sadece bir adet olan uluslararası proje sayısı 3’e çıkarken özel sektör iş birliği ile yapılan proje sayısı 2’den 4’e çıkarak yüzde 100 artış gösterdi. Sonuç olarak ArGe’ye toplam 36 milyon TL’nin üstünde bütçe ayrılıyor. Bu bütçenin yüzde 56’sı OMÜ’den karşılanırken yüzde 46’sı dış kaynaklardan sağlanıyor” şeklinde konuştu.



“Dünya genelinde ilk 1001’deyiz”

Üniversitelerin tercih edilmesinde, dünya üniversiteleri arasındaki sıralamalarının etkili olduğuna işaret eden Rektör Sait Bilgiç, “Times Higher Education’ın 2018 yılı verilerine göre ise dünya genelinde ilk 1001’deyiz. Ama bu sıralama bizim için yeterli değil. Hedefimiz ilk etapta ilk 500’ün içine girebilmek. Aynı şekilde Türkiye sıralamasında da daha üst seviyeye çıkarak kendi potansiyelimize yakışır yerde olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Samsun Teknopark’ın faaliyetlerine de değinen Rektör Bilgiç, “Samsun Teknopark bünyesinde şu an toplam 57 firma var. Geçen yıla göre firma sayısında yüzde 20 artış olmuş. Bunlardan 35’i ARGE, 22’si ise kuluçka düzeyinde faaliyet gösteriyor. Yüzde 90 doluluk oranına ulaştı ve 138 personel çalışıyor. Firmaların cirosu 101 milyon TL’ye çıkarak geçen yıla göre yüzde 58 arttı. Sektörel dağılımlarına baktığımızda da ağırlıklı olarak yazılım ve bilişim sektöründe olduklarını görüyoruz. Firmalardan 31’i yazılımbilişim, 7’si makine imalat, 2’si enerji, 9’u tarım, 8’i de diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor. Samsun Teknopark bu yıl toplam 16,7 milyon TL ihracat yaptı” bilgilerini verdi.



“Üniversitemize özgü KALEM yazılımı tamamlandı”

2019 yılında OMÜ’de 19 adet patent başvurusu yapıldığını da belirten Rektör Bilgiç, bunlardan 13’ünün hizmet buluşu, 5’inin uluslararası buluş, 1’inin de faydalı model olduğunu kaydetti.

Engelsiz üniversite çalışmalarında da aşama kaydedildiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni”nde, en çok bayrak alan üniversiteler sıralamasında OMÜ’nün 81 üniversite arasında 6.olduğunu söyledi. Rektör Bilgiç, tüm birimlerde engelliler için erişebilirliğe engel hiçbir durum kalmayana kadar çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Üniversiteye özgü bir yazılım geliştirmek için 3 yıl önce planlama yapıldığını dile getiren Rektör Sait Bilgiç, “Diğer yazılımlarda bir sıkıntıyla karşılaşıldığında, o sıkıntının giderilmesi zaman kaybına sebep oluyor. Bu anlamda ilk yazılım modülümüz olan Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı (KALEM) tamamlandı” dedi.

OMÜ’nün “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini” aldığını da hatırlatan Rektör Bilgiç, “ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti” belge başvurusu yapıldığını dile getirdi.



Toplantıda, ortalamanın üzerinde bir zekâ ve potansiyele sahip insanlara yönelik, şehrin tüm aktörleriyle ortak bir çalışma yapılması için karar alındı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan de Üniversite Danışma Kurulunun 20 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen son toplantısında aldığı kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Son toplantıda konuşulan evde eğitim hususunda da çalışmalara başladıklarını kaydeden Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan, bu konuyla ilgili Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Barut’la birlikte bir komisyon oluşturulduğunu belirtti.

Patentlerin ticarileşmesini sağlayacak destek girişimler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yeter’e ait “Nasoklimal Drenaj Yollarının Rekanalizasyonu için Tüp ve Tüp Entübasyon Seti” isimli patentinin prototibinin geliştirilerek bir firmayla ön anlaşmasının yapıldığını ve ticarileşme yolunda ilk adımın atıldığını kaydetti.



“Kamu kuruluşları için Milli E Posta Servisi Projesi hazırlıyoruz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Milli EPosta Projesi (OMAİL) hakkında da bilgi verdi.

Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle artık kamusal alanda kişilere özel bilgilerin sunucusunun Türkiye içerisinde olması zorunluluğu getirildi. Böylece başka ülkelere ait bulut sistemlerinin kamu kurumlarında kullanımı kanunen yasaklandı. Ancak milli bir eposta sistemimiz yok. Biz de bu konuyla ilgili hemen bir proje geliştirdik. OKA ile birlikte hareket ediyoruz. Bakanlığa güdümlü bir projeyle önce veri merkezimizi, akabinde kendi milli eposta servisimizi yazarak kamu kurumlarında kullanılması için bir proje geliştirdik. Bu konuda önemli bir boşluk olduğunu düşünüyoruz. Kendi yazılımızı kendimiz üretmemiz gerekli. Millileşmemizin önemini en son ‘Barış Pınarı Harekâtı’nda da görmüş olduk. Bu anlamda projeyi çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.



“İlk defa bir Türk üniversitesinin koordinatörlüğünü yaptığı uluslararası proje”

İlk defa bir Türk üniversitesinin koordinatörlüğünü yaptığı “Erasmus + Mundus Master in Soil Science” adlı Avrupa Birliği Projesini tanıtan Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, “Bu proje toprak bilimi ile ilgili uluslararası üniversitelerin ortaklığında gerçekleşen bir proje. Yükseköğretim kurumlarındaki kaliteyi yükseltmek amacıyla hazırlanan projenin bütçesi 3 milyon 32 bin euro ve bu bütçe Samsun’a gelerek Samsun’a fayda sağlayacak” diye konuştu.



“Hibrit Redüktör Sistemi" başlıklı patent başvurusu ile 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda [4th Istanbul International Inventions Fair (ISIF 2019)] “Altın Patent Ödülü” alan Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, hibrit redüktör sistemi hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, geliştirdiği sistemin asıl özelliğinin aşırı yüklemeye karşı kendinden koruma sağlaması olduğunun altını çizdi.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kemal de patentini aldığı, “Bir İntratimpanik Enjeksiyon İğnesi” adını verdiği ve orta kulağa yapılan enjeksiyonlarda kullanılmak üzere geliştirdiği intratimpanik enjeksiyon iğnesi ile bu iğneyi ihtiva eden aparat hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Ani işitme kaybı, baş dönmesi gibi durumlarda kulak zarından orta kulağa iğne yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Özgür Kemal, bu durumda yaşanacak tıbbi sorunların çözümüne yönelik bir teknik geliştirdiğini kaydetti.

Sunumların ardından Üniversite Danışma Kurulu Üyeleri görüş ve temennilerini dile getirirken Samsun Büyükşehir ve Kurul Başkanı Mustafa Demir kadın ve çocukların kültür, sanat, bilim gibi çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmeleri amacıyla bir birim kurmayı planladıklarını belirterek OMÜ’nün ilgili birimlerinden iş birliği talep etti.

Kurul üyelerinin, toplantının hayırlara vesile olması dilekleriyle toplantı sona erdi.

Toplantıya, Samsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy ile “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülü” almaya hak kazanan OMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas da katıldı.

