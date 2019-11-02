Afgan genç yatağında ölü bulundu

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Samsun'da 24 yaşındaki Afgan uyruklu genç yatağında ölü bulundu.



Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir haftadır orman işinde çalıştığı öğrenilen Afganistan uyruklu Ekramuddın Rahmanı (24) kaldığı eski okuldaki yatağında arkadaşı tarafından hareketsiz yatarken bulundu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Afgan uyruklu gencin öldüğü tespit edildi. Ekramuddın Rahmanı'n ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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