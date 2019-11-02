Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu üzerinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sergen U. idaresindeki 42 PC 951 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı. Kazada yaralanan Ertuğrul K.(22), Rıfat T.(18), Aykut M.U. ve Enes B.Y. , 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

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