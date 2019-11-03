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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “Kimse bizimle çevrecilikte yarışmasın” AK Parti Samsun ...

İHA

– AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 50 ilde 31 milyon 500 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapıldığını belirterek, "Kimse bizimle çevrecilikte yarışmasın" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “Kimse bizimle çevrecilikte yarışmasın” AK Parti Samsun 82. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

– AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 50 ilde 31 milyon 500 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapıldığını belirterek, "Kimse bizimle çevrecilikte yarışmasın” dedi.
AK Parti Samsun 82. İl Danışma Meclisi Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu’nun konuşmasıyla devam etti. Aksu, yılbaşından itibaren teşkilat seçimlerinin başlayacağını ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da toplantıda Çarşamba’ya yapılacak biyokütle enerji santrali ve çevre projeler hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin çevreci bir siyasi oluşum olduğunu ifade eden Karaaslan, “Türkiye’deki mavi bayraklı plaj sayısını sorsam, kendini çevreci olarak nitelendiren birçok kişi bilemez. Ama bu yapılanların yapıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’de 127 tane mavi bayraklı plaj vardı. Bugün sayısı ise 463. ‘Samsun’da çevre katliamı oluyor’ diyenler, Samsun’da son yıllarda kaç tane mavi bayraklı plaj olduğunu biliyor mu? Şu anda Samsun’da 12 tane mavi bayraklı plaj var. Biz iktidara geldiğimizde 15 adet katı atık tesisi vardı, bugün 88 tane var. Ülkenin 62 milyonuna hizmet eden tesislerden bahsediyoruz. Ambalaj atıkları toplama tesisleri, lisanslı firmaların sayısı 15’di. Bugün ise bu sayı 727’ye yükseldi. Bizi çevreyi düşünmemekle suçlayanlar var ya kulaklarını açıp iyi dinlesinler diye bu rakamları belirtiyorum. Milli park sayısı 32’ydi, bugün 45’e çıktı. 50 ilde 31 milyon 500 bin metrekarelik alanda millet bahçeleri yapılıyor. Millet bahçeleri, Türkiye’de çevre için yapılan gelmiş geçmiş en önemli hamlelerden biridir. Sadece bir bahçe ya da yeşil alan değildir. Şehrin merkezinde aslında oradan gelir elde etmek isteseniz gayrimenkul odaklı bir gelir, bunun kat ve kat fazlasını elde edebilecekken, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ‘Hayır, şehir merkezlerindeki atıl durumdaki spor alanlarının kaldırılmasıyla birlikte boşalacak yerlere sadece ve sadece millet bahçeleri yapılacak, içerisine hiçbir yapısal inşaat faaliyeti yapılmayacak, sadece millet kıraathanesi yapılacak ki hem kültür hem çevre burada yaşansın’ dediği dev bir projedir. Şehrimizde de yapılıyor. Haberini yapan, konuşan, söyleyen var mı?” diye konuştu.

“Kimse bizimle çevrecilikte yarışmasın”
Çevre eylemlerine katılan İYİ Parti ve CHP meclis üyelerinin mecliste biyokütle enerji santralinin yapılmasına onay verdiğini dile getiren Karaaslan, şunları söyledi:
“Biyokütle enerji santrali ile alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanımıza durumu anlattım. Ondan yeni bir ekip kurarak, buranın tekrar araştırılmasını istedim. Çünkü şu anda Türkiye’de böyle bir konuyla alakalı en güvenilir kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Bizler, siyaset yapanlar, asla ve asla halk sağlığını, özellikle benim çalışma alanım olan çevreye bu konuda en ufacık bir zarar verecek hiçbir yatırım altına imzamızı atmayız. Bu bizim imzamızla da değil, bütün partilerden oluşan belediye meclis üyelerinin ve aynı zamanda o kurumdaki bütün üyelerin onayıyla çıkmıştır. Daha sonra da yetkiler geldi, burada incelemeler yapıldı. İlk rapordan daha da kapsamlı bir şekilde filtre sistemlerine kadar tekrar bir rapor çıktı. Bu raporda da her şeye bakıldı. O rapor da olumlu çıktı. Şimdi biz ne diyeceğiz? Ya öyle olursa ya şöyle olursalarla burada bir tavır almamız bekleniyorsa eğer, ben o tavrı o farklı belediye meclis üyelerine biraz oturup düşünüp, farklı kararları varsa bu kararlarını yeri geldiğinde ve onlara sorulduğunda parmak kaldırıp onaylamak yerine orada vermelerini tercih ederdim. Şu anda Samsun’da çevreden sorumlu genel başkan yardımcısı benim ama diğer bütün milletvekili arkadaşlarımın bu konudaki çok yüksek hassasiyetini herkese hatırlatmak isterim. Olaylarla kimse kendine rol kapmaya, yer kapmaya, siyasi menfaat elde etmeye kalkmasın. Burada ezelden beri çevreci olan bir bakış açısının, AK Parti’nin çevreci temsilcileri var. O yüzden kimse bizimle çevrecilikte yarışmasın.”
Toplantı, Çiğdem Karaaslan’ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

SAMSUN

03 Kasım 2019 Pazar

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