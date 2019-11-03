Dr. Mehmet Emin Erdem: "Hacamat bedensel enerji ve birçok sağlık sorununa faydalı"

İç Hastalıkları ve Fitoterapi Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, vücudun bazı yerlerinden vakumla kan çekilmesi ile yapılan hacamatın bedensel enerji ve birçok sağlık sorununa faydalı olduğunu söyledi.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında önemli bir yeri olan hacamat, alanında uzman kişiler tarafından yapıldığında vücut sağlığına önemli katkı sağlıyor. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları ve Fitoterapi Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, hacamatın faydalarını anlattı. Dr. Erdem, “Kelime anlamı olarak Arapça’da emmek manasına gelen hacamat, deriden ufak ensizyonlardan vakum yolu ile aparatla kan alınarak yapılan özel bir işlemdir. Genellikle iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden yapılır. Bu işlem deri altında birikmiş, damarda dolaşmayan, vücuda zararlı ve biriktiği noktada ilgili organa zarar veren pis kanın vücuttan dışarıya atılmasıdır” dedi.

Dr. Erdem, şunları söyledi:

“Hacamat, stresi azaltıp çabuk sinirlenmeyi önler. Kronikleşmiş baş ağrılarını geçirmekte çok önemli rol oynar. Kansızlık (anemi) tedavisine yardımcı olur. Epilepsi nöbetlerinde nöbet şiddetini ve sayısını azaltır. Tembellik ve uyuşukluğu giderip, vücudu sıfırlar ve enerjik hissetmenizi sağlar. Kronik hastalıkların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Refleksleri güçlendirir. Nezle, grip gibi üst solunum yolu, diyabet, felç, inme, karaciğer, romatizma, tansiyon, göz, diş, kadın hastalıklarının tedavisinde yardımcı rol oynar. Kan damarlarındaki geçirgenliği artırır, böylece organlara daha fazla oksijen gider, hücreler yenilenir. Bu anlamda bedensel enerji de hacamatın yeri önemlidir. Birçok sağlık sorununa iyi geldiği ifade edilen hacamat uygulamanın sağlık sorunlarınızı tümüyle ortadan kaldıracak olağanüstü bir işlem olarak görülmemelidir. Yaşadığınız sağlık sorunlarının çözümü için mutlaka alanıyla ilgili bir doktora başvurmanızı öneriyoruz.”

SAMSUN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:34

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