Samsun Anakent seriye bağladı

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Voleybol Kadınlar 1. Ligi takımlarından Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü, misafir ettiği Kahramanmaraş Elbistan’ı 31 yendi. Üst üste üçüncü galibiyetini alan bayan voleybol takımı, puanını 9’a çıkardı.

20192020 Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nun istikrarlı kulüplerinden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü, Kahramanmaraş Elbistanspor Bayan Voleybol Takımı’nı ağırladı. 6 puanla 5. sırada yer alan Anakent Spor Kulübü ile 3 puana sahip 10. sıradaki Elbistanspor Bayan Voleybol Takımı arasındaki 4. hafta müsabakası, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynandı. Müsabakayı ev sahibi ekip, 2513, 2523, 2527 ve 2518’lik skorlarla konuk ekibi 31 mağlup etti.

Üst sıralara yükselme bakımından önemli bir galibiyet elde eden ev sahibi kulüp, arda arda aldığı 3. galibiyetle taraftarının yüzünü güldürdü.

SAMSUN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

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