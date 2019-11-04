Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Çevre Yolu Badırlı Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talip Altuntaş idaresindeki 55 GR 707 plakalı otomobil, Engin Orhan'ın kullandığı 34 VG 2869 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Engin Orhan, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.