Çirkin paylaşıma suç duyurusu Allah'a ve Peygamber'e hakaret içerikli paylaşım yapan doktor hakkında suç duyusunda bulunuldu

Samsun Bafra Devlet Hastanesinde plastik cerrahi olarak görev yapan Doktor Ş.O.'nun, doktorların bulunduğu whatsapp grubundan Allah'a ve Peygamber'e hakaret içerikli paylaşımı, yapılan basın açıklamasıyla kınandı.

Bafra Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasına Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, MemurSen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve MemurSen’e bağlı sendikaların şube başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ile hastane çalışanları katıldı.

DiyanetSen Samsun 1 Nolu Başkanı Murat Akkuş tarafından grup adına yapılan basın açıklamasında, "Bafra Devlet Hastanesi çalışanı Şakir Orbay isimli bir doktor, Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktorların bulunduğu iletişim grubu Whatsapp‘ta kutsal kitabımız Kur’anı Kerim ayetleriyle, yüce yaratıcımız Cenabı Hak Zülcelal Hazretlerine ve alemlere rahmet elçisi olarak gönderilen, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'yı (Sav) alaya alıp küfür, hakaret içeren söz ve paylaşımlarda bulunduğunu üzülerek görüp şahit olduk. Bu menfur olay dini, milli ve manevi değerleri uhdesinde bulunduran, biz din görevlilerini ve bizlerle birlikte fedakarlık içerisine, hassasiyetle görev yapan tüm sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı da derinden etkilemiş ve yaralamıştır. İnançlarımıza, değerlerimize, kutsallarımıza yaratıcımız Rabb'imiz ve Peygamberimize yönelik böyle bir hakaret içerikli paylaşımın idari ve adli olarak gereğinin yapılması toplum toplum vicdanını bir nebze olsun rahatlatacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da, "Gerçekten bu olay kabul edilecek bir olay değil. Toplumun buna çok ciddi tepkisi var. Bunun takibi de yapılacaktır. Hukuki süreci nedir, idari süreci nedir toplumun sinir uçlarıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Hele de doktorluk mesleğini icra eden birinin bu tür bir olayı doktorlarla ilişkilendirmeye hiç hakkı yok" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından DiyanetSen Samsun 1 Nolu Başkanı Murat Akkuş, MemurSen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve beraberindeki heyet, Bafra Adliyesine giderek doktor hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

SAMSUN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.