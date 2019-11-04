Genel amaçlı şişme çadır hizmet girdi

Havza Belediyesi tarafından taziye, cenaze ve genel hizmetlerinde kullanılmak üzere almış olduğu şişme çadırı hizmete girdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, montajı kolay, pratik olan ve birkaç dakika içerisinde hava ile şişirilerek kurulumu gerçekleştirilebilen çadırını testinin yapıldığını belirterek, "İlçemize önemli bir noksan olan genel maksatlı taziye çadırımız bu günden itibaren hizmete girdi. Taziye ve genel maksatlı kullanılacak olan çadırımız ile halkımıza hizmet vermeye çalışacağız. Halkımıza söz vermiş olduğumu bir hizmeti daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.

SAMSUN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.