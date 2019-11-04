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Tekkeköy’ün 2020-2024 Stratejik Planı belirlendi

İHA

Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, 20202024 Stratejik Planı'nı başarılı bir şekilde uygulayacaklarını ifade ederek, "Gerek alt yapı gerek üst yapı gerekse estetik görünümü mükemmel olan bir köykent oluşturabilme anlamında mücadelemiz var" dedi.

Tekkeköy’ün 2020-2024 Stratejik Planı belirlendi

Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, 20202024 Stratejik Planı’nı başarılı bir şekilde uygulayacaklarını ifade ederek, “Gerek alt yapı gerek üst yapı gerekse estetik görünümü mükemmel olan bir köykent oluşturabilme anlamında mücadelemiz var” dedi.
Tekkeköy Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı belediye binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Karmil başkanlığında toplanan mecliste 1 gündem maddesi okundu. Toplantıda meclis üyelerine Tekkeköy Belediyesi 20202024 Stratejik Planı dağıtıldı.
Stratejik plan hakkında açıklamalarda bulunan Aydın Karmil, “Adı köy olan bir sürü ilçe var. Ataköy ve Bakırköy de bunlardan bir tanesi. Biz de onlarla yarışmaya hazırız. Tekkeköy’ün potansiyelleri gerek ulaşım alanında gerek toprak verimi anlamında gerekse tarih ve kültürel alanda çok yüksek bir seviyede. Ayrıca geçmiş tarihinden bu güne baktığınız zaman Samsun’un hemen yanı başında bulunan nüfus bakımından da çok değişik bölgelerden gelen insanların oluşturduğu bir nüfus yoğunluğuna sahip. Nüfusumuz çok fazla olmasa bile hareketli. Dolayısıyla sanayiyi içerisinde bulunduran bir ilçe olmamız nedeniyle günlük nüfusumuz 200 bine kadar çıkıyor. Yerleşik nüfusumuz ise 52 bin 500. Gündüz nüfusumuz ise 200 bine dayanıyor. 5 yıl önceki ilçeyi herkes biliyor. Dolayısıyla bugünle kıyaslandığı zaman ciddi manada tahmin edilemeyecek kadar mesafe kat ettik” diye konuştu.
Her alanda mükemmel bir kent yapmaya çalıştıklarının altını çizen Karmil, şunları söyledi:
“Geçmişte yaptıklarımızla yola çıkacak olursak 20202024 Stratejik Plan’da tasarlamış olduğumuz, uygulamaya koymamız gerekenleri baktığımız zaman; kurumsal kapasiteyi geliştirmekten, sosyal gelişimi sağlamak, temiz, yeşil ve sağlıklı çevre oluşturmak, benzersiz kentler modelini oluşturmak ve planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak gibi hedeflerimiz var. Kırsalımız çok fazla. Tekkeköy sınırları içerisinde resmi anlamda 2 bin km yol ağı olan bir ilçeden bahsediyoruz. Gerek alt yapı gerek üst yapı gerekse estetik görünümü mükemmel olan bir köykent oluşturabilme anlamında mücadelemiz var. Bunun yanı sıra kurumsal anlamda da ciddi manada yatırımlarımız var. Bunlardan en önemlisi 250 yataklı devlet hastanesi. Bu ilçemiz ve bölgemiz için çok önemli bir yatırımdır. Tarihi açıdan bakarsanız Arkeoloji Vadisi’de ilçemizde yer alıyor. Geçmişi 5060 bin sene öncesine dayanan yapılar var. Bunların yanı sıra sanayi kenti ve tarım kenti olma özelliğimiz de var. Bunların hepsini bir arada götürmemiz zor ama marka şehir olma yolunda emin adımla ilerliyoruz. Bu stratejik planda da öngörülen, yapılması planlananların en az yüzde 90’ının yapılacağını canı gönülden inanıyorum. Çünkü Bundan 5 yıl önce yapmış olduğumuz stratejik planlanmayla bugünü kıyasladığımızda onun yüzde 100’ünün de üzerine koyduğumuzu görebiliyoruz. Yeni stratejik planı da başarıyla yakalayacağımızı düşünüyorum.”

SAMSUN

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:35
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