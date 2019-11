İlkadım Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerinde öncü oluyor

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın öncelik verdiği sosyal belediyecilik hizmetleri, İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşuyor.

Başkan Necattin Demirtaş’ın büyük bir hassasiyet gösterdiği sosyal belediyecilik hizmetleri için İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda vatandaşların, mahalle muhtarlarının işbirliğinde yardımla buluşmaları için yoğun bir çalışma yürütülüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların hassasiyetle tespiti yapılarak, ivedilikle yardım hizmetleri gerçekleştiriliyor. İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Cemalettin Çakır, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yapılan sosyal yardımlar hakkında bilgiler veren Cemalettin Çakır, “Müdürlük olarak bütün ekibimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışıyoruz. Mahalle muhtarlarımızın iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda muhtarımızın ihtiyaç sahibi vatandaş ve ailelere verdiği belge ile ilk olarak ihtiyaç durumuna göre yardımlarımızı sınıflandırıyoruz. İhtiyaç durumuna halkımıza sosyal belediyeciliğin gerektirdiği şekilde hizmetlerimizi sunuyoruz” dedi.



“Çok sayıda hizmeti halkımızla buluşturuyoruz”

Sosyal yardım anlamında öncü olduklarını belirten Çakır, “Vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılamak adına hizmete sunduğumuz Hayır Çarşımızda kıyafetten mobilyaya, beyaz eşyadan kırtasiyeye kadar birçok hizmeti güven ortamında halkımızla buluşturuyoruz. Belediyemiz imkanları dahilinde sunduğumuz hizmetlerimiz arasında yolda kalmış vatandaşlarımızın otobüs biletlerini temin ederek gidecekleri yere ulaştırmaktan, ihtiyaç sahibi olduğuna dair belgelendirdiğimiz vatandaşlarımızın faturalarını ödemeye kadar her konuda vatandaşımıza fayda sağlamaya çalışıyoruz. Diğer yandan askıda ekmek uygulamamız devam etmekte ve yanı sıra gıda kartı ile ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı sağlıyoruz. Hayır Çarşımızda bize ulaştırılmış olan giysileri ayrıştırarak giyilebilir durumdaki kıyafetleri temizleyip, bakımını yapıp mağazamızda ücretsiz hizmete sunuyoruz. Bunun yanında mobilya ve beyaz eşya yardımları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için yoğun bir çaba ile çalışıyoruz” diye konuştu.



Demirtaş: “Unutulan yardımlaşma kültürünü sosyal belediyecilikle hatırlatacağız”

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile unutulan yardımlaşma kültürünü İlkadım’da tekrar hayata geçireceklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

“Bizim yüzyıllara dayanan kültürümüzde her zaman var olan yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü sosyal yardım işleri müdürlüğümüz çatısı altında tekrar yeşertmek için çalışıyoruz. Hassasiyetle belirlediğimiz ve belediyemize başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak onlara bir destek olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Hem ihtiyaçlarının giderilmesi hem de hayata yeniden katılarak başarılı birer birey olmaları adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Belediyemiz imkanları dahilinde tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmaya ve sorunları birlikte çözmeye devam edeceğiz.”

