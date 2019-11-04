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Rektör Bilgiç: "55 bin öğrencimizin iyi yetişmesi için çaba gösteriyoruz"

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, toplam 55 bin öğrenciye sahip OMÜ'nün 2 bin 500'ü akademisyen olmak üzere 6 bin 500 çalışanıyla büyük bir aile olduğunu belirterek, "Akademik ve idari personelimiz, 55 bin öğrencimizin iyi yetişmesi adına çaba göstermekte" dedi.

Rektör Bilgiç: "55 bin öğrencimizin iyi yetişmesi için çaba gösteriyoruz"

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, toplam 55 bin öğrenciye sahip OMÜ’nün 2 bin 500’ü akademisyen olmak üzere 6 bin 500 çalışanıyla büyük bir aile olduğunu belirterek, "Akademik ve idari personelimiz, 55 bin öğrencimizin iyi yetişmesi adına çaba göstermekte" dedi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Biriminin organizasyonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile kahvaltı yaptı. Dünyanın farklı coğrafya, kültür ve renklerini temsil eden OMÜ’nün uluslararası öğrencileri, Kurupelit Yerleşkesindeki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek tanışma ve kaynaşma fırsatı buldular.
Kahvaltı programına; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ve Uluslararası Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. İzzet Akça, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yahya Kurt, Öğr. Gör. İsmail Hodziç, Uluslararası Öğrenci Ofisi Sorumlusu Ahu Gürbüz ile Uluslararası Öğrenci Başkanı Gulomjon Sobirov ve yaklaşık 200 uluslararası öğrenci katıldı.

“Festival, kurslar ve gezilerle etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyoruz”
Kahvaltı programında selamlama konuşmasını yapan Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Gulomjon Sobirov, bu buluşmayla ilk programlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Uluslararası Öğrenci Topluluğu olarak pek çok etkinliğe imza atmak istiyoruz. Düzenlediğimiz kahvaltı programıyla Üniversitemizin uluslararası öğrencileri arasındaki kaynaşmayı ve yakınlığı arttırmak istedik. Bundan sonraki program ve organizasyonlarımıza da özen gösterelim; beraber olalım ve birlikte çalışalım. Katılımından dolayı Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Sait Bilgiç’e şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Topluluk Başkanı Sobirov konuşmasında ayrıca ileriye dönük program ve organizasyonlar hakkında katılımcıları bilgilendirirken yerli ve uluslararası öğrenciler arasında 2020 yılı bahar aylarında “Dostluk Festivali” yapmayı planladıklarını söyledi. Sobirov bunun yanı sıra “Aynı Dilde Konuşalım” adlı dil kursu ve gezilerle de öğrenciler arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

“Şehre ve Üniversiteye adaptasyonunuzu sağlamak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz”
Ardından söz alan Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Rıdvan Kızılkaya da Uluslararası Öğrenci Ofisinin her zaman öğrencilerin yanından olduğuna vurgu yaparak, "Sevgili öğrenciler, ofisimiz sizler için var, orada geçireceğiniz zamanlar, birbirinizi daha iyi tanımanıza ve birlikte güzel işler yapmanıza vesile olacaktır. Sizlerin şehre ve üniversiteye adaptasyonunuzu sağlamak adına Birim olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Lütfen bizlerle irtibatı koparmayın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

"OMÜ'nün uluslararası yelpazesi her geçen yıl büyüyor"
Kürsüye davet edilen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç OMÜ’nün uluslararası yelpazesinin her geçen yıl büyüdüğünü belirterek, "Kendi branşlarınızda iyi birer uzman olabilmeniz ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen arkadaşlarınızla birlikte öğrenim görmek için Üniversitemizdesiniz. İyi bir tercih yaptınız; bunu sizlere hatırlatmak istiyorum. OMÜ’de nitelikli bir eğitim süreciyle ülkelerinize hem donanımlı hem de dünyada ortak kültürün oluşmasında rol alacak kişiler olarak döneceksiniz. Bu süreçte tabii akademisyenlerimizin sizin üzerinizde çok büyük katkıları olacak. Üniversitemizin bütün imkan ve potansiyeli sizlere açık, bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendireceğinize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünyanın barış ve huzuruna katkıda bulunacağınıza inanıyoruz"
Toplam 55 bin öğrenciye sahip OMÜ’nün 2 bin 500’ü akademisyen olmak üzere 6 bin 500 çalışanıyla büyük bir aile olduğuna işaret eden Rektör Bilgiç şunları söyledi: "Akademik ve idari personelimiz, 55 bin öğrencimizin iyi yetişmesi adına çaba göstermekte. Bizler de iyi imkanlar ve şartlarda eğitim almanız için elimizden geleni yapıyoruz. Varlığınızla üniversitemize güç katıyorsunuz, iyi eğitim almak hepinizin hakkı ve sizler bizim için kıymetlisiniz. İşte buradaki birlikteliğiniz, dünyanın daha güzel bir yere dönüşebilmesi ve insanların daha mutlu olabilmesine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum çünkü dünyada maalesef kötü ve kötülük çok, diğer ülkeleri sömürerek egemenlik kurmak isteyenler çok. Sizlerin; ülkelerinize döndüğünüzde, doğduğunuz yerleri daha güçlü kılarak dünyanın barış ve huzuruna katkıda bulunacağınıza inanıyoruz. Bu beraberliğimiz işte bunun için çok önemli. Siz inşallah iyilerden olacaksınız ve onların safında yer alacaksınız, dolayısıyla da dünyanın güzelliğine vesile olacaksınız zira bu dünya, insanlığın iyi yaşaması için bütün imkânlara sahip. Önemli olan, bunları adil bir şekilde paylaşabilmek. Böyle bir dünya için de daha çok çalışıp daha çok üretmek lazım. Hepinize katılımızdan dolayı çok teşekkür ediyor, gelecek günlerde de yine bir araya gelmeyi ümit ediyorum."
Programda ayrıca, uluslararası öğrenciler öneri, talep ve sorunlarını Rektör Bilgiç’le de yüz yüze paylaşarak bu yöndeki temennilerini dile getirdiler. Kaynaşma ve moral amaçlı düzenlenen kahvaltı programından öğrencilerin memnun kaldığı gözlendi.

SAMSUN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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