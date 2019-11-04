Samsun Millet Bahçesi’nde sona geliniyor Canik’in havası Millet Bahçesi ile değişecek

TOKİ tarafından 102 bin 800 metrekare alanda yapımına başlanan Samsun Millet Bahçesi’nde sona geliniyor.

Şehrin yeni yaşam alanı ihtiyacına büyük ölçüde cevap verecek, yeşille barışık millet bahçesinde, halkın faydalanabileceği birçok sosyal alan ve donatılar mevcut. Bahçesinde 40 farklı türde 3 bin ağaç ve 75 farklı türde 40 bin çalı yer örtücü bitki olacak. Ayrıca, bölgenin özelliklerine uygun çeşitli bitki türleri ekilecek. 13 bin metrekarelik çim aktivite alanı bulunan millet bahçesi yöresel bitkilerin mevsimsel renklenme gösterisinin yapılabileceği alanları ile yeşille dolu bir merkez olacak.



Sporun, eğlencenin ve dinlenmenin yeni adresi

Yeşilin korunduğu millet bahçesinde basketbol ve voleybol sahaları, bisiklet ve yürüyüş parkurları, çok amaçlı aktivite sahaları, tenis kortları gibi birçok alanda spor yapma imkânına sahip olunacak. 2 bin 45 metrekarelik çocuk oyun alanı yer alacağı millet bahçesinde, ebeveyniler için de dinlenme, oyun ve seyir alanları da olacak.



“İlçemizin yeni yüzü”

Millet Bahçesi’nin ilçemizde yapılması konusunda devletimize müteşekkiriz diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Türkiye’nin birçok yerinde hayata geçirilen Millet Bahçesi projelerinin Samsun ayağının ve özellikle ilçemizde yapılması konusunda devletimize müteşekkiriz.

Samsun Millet Bahçesi, ana ulaşalım ağının ortasında, vatandaşın kolay ulaşabileceği bir konumda olması, kullanım kolaylığı, cazibe noktası ve güvenlik bakımından her şeyin düşünüldüğü bir çekim merkezi olacak. Yeşiliyle, sosyal donatılarıyla vatandaşlarımızın nefes alabileceği sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan Samsun Millet Bahçesi, doğa ile iç içe, yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacaktır. İlçemizi geleceğin incisi yapma sevdamıza önemli ivme kazandıracak millet bahçesi projelerinin mimarı olan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

SAMSUN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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