Samsun’da "Nebiyan Doğa Festivali" ‘Tahtaralli’ nefes kesecek Başkan Topaloğlu'dan festivale davet

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 1517 Kasım tarihleri arasında yapacakları “Nebiyan Doğa Festivali”nin 19 Mayıs ilçesinin ve Samsun’un tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, herkesi festivale davet etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Dereköy mevkisinde bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi. İlk kez düzenlenecek olan Nebiyan Doğa Festivali tanıtım toplantısında konuşan Topaloğlu, “16 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da inşallah halkımızın ve davetlilerimizin de yoğun katılımı ile birlikte açılışımızı yapacağız” dedi.

Festivali düzenleme amaçlarının 19 Mayıs ilçesinin ve Samsun’un tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Topaloğlu, “Bir derdimiz var ve ben 10 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı yapıyorum. 19 Mayıs ilçesinin ve Samsun’un tanıtımına katkı olarak Nebiyan Dağı üzerinden, oranın güzellikleri ve güz güzellikleri üzerinden orada sunacağımız etkinlikleri icra edeceğiz. Acaba 19 Mayıs’a nasıl bir katkıda bulunabiliriz, o güzellikleri bilmeyenlere nasıl sunabiliriz ve bunun üzerinden de doğal olarak da Samsun’un tanıtımına az da olsa nasıl katkı verebiliriz diye düşünerek bu festivali yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.



Ayder’de ‘Formulaz’ Nebiyan’da ‘Tahtaralli’

Festival yapım aşamasında bir çok katılımcının fikir beyan ettiğini ve katkı sağladığını belirten Başkan Topaloğlu, “Ayder’de Formulaz yapılıyor da 19 Mayıs’ın Nebiyan’ında neden yapılmıyor? İsmini değiştirdik, aynı ismi kullanamayacağımız için ‘Tahtaralli’ yaptık” diye konuştu.



‘Tahtaralli’ ve ‘Nebiyan Fasulyesi Tat Yarışması’

Birçok katılımcı ile gerçekleşecek olan festival açılışının hazırlıklarının tamamlandığını belirten Topaloğlu, “16 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da hemen Ali’nin Piknik Yeri dediğimiz o düz alanda düzenleme çalışmaları yaparak, kuracağımız platformlarla birlikte inşallah halkımızın ve davetlilerimizin de yoğun katılımı ile birlikte açılışımızı yapacağız. Yaklaşık 1 buçuk saat süreceğini düşündüğümüz açılış töreni ile saat 13.00 itibarıyla ‘Tahtaralli’ yarışlarının sıralama yarışmalarının yapılacağı yani bir sonraki gün finale kalacak yarışmacıları belirleyecek ön yarışma ile başlayacak. Yine aynı saatte yakın olan farklı bir alanda ‘Nebiyan Fasulyesi Tat Yarışması’ adı altında bugün itibari ile yaklaşık 30’a yakın kadınımızın kendi stantlarında kendi ürettikleri ve pişirdikleri Nebiyan fasulyesini jüri eşliğinde tatma yarışması yapılacak” şeklinde konuştu.

Nebiyan fasulyesinin tanıtılması gerektiğini belirten Topaloğlu, “Nebiyan fasulyesini tadıp onun tadına varanlar görecekler ki diğer fasulyelerin yanında çok daha tatlı ve lezzetli. Ayrıca bundan sonra aranan, sipariş verilen ve talep edilen bir ürün olarak gelenlere servis edeceğiz. 3 gün sürecek festival için kamp alanına girişler 15 Kasım Cuma günü saat 08.00 ve 20.00 arasında ayrıca 16 Kasım Cumartesi günü de saat 10.00’a kadar yapılacak. Bu tarihler sonrası kamp alanına giriş kapatılacak" bilgilerini verdi. Topaloğlu, festivale tüm Samsunluları davet etti.

19 Mayıs Belediyesinin bu sene ilk kez düzenleyeceği Nebiyan Festivali’nde onlarca aktivite ve yarışma olacak. Tahtaralli yarışları, buzağı güzellik yarışması, foto safari etkinliği, zipline, salıncak, zirveye doğa yürüyüşleri, off road gösterileri ve yamaç paraşütü olmak üzere birçok yarışma ve gösteri kamp alanına gelen misafirlerle buluşacak. 15 Kasım’da başlayacak ve 3 gün sürecek festivalde sınıf dışı etkinlik olarak opera ve bale gösterileri de yer alacak.

SAMSUN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.