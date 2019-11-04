Samsun´da, doktorun WhatsApp paylaşımına soruşturma

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, doktorların ortak WhatsApp grubundan İslam dininin değerlerine hakaret içeren ifadeler paylaştığı öne sürülen A.Ş.O. (54) hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bafra görevli doktor A.Ş.O., iddiaya göre 4 gün önce meslektaşları ile ortak WhatsApp grubuna, İslami değerlere hakaret içeren mesajlar gönderdi. Tepki çeken mesajlar üzerine Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı bir grup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktor A.Ş.O. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Diyanet-Sen Samsun Şube Başkanı Murat Akkuş, doktorların bulunduğu iletişim grubu WhatsApp´ta hakaret içeren paylaşımlar yapıldığını belirterek, bu durumu üzülerek öğrendiklerini söyledi. Akkuş, "Yaşanan bu olay sonrasında din görevlisi arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımız bizleri arayarak tepkilerini ve derin üzüntülerini ifade etmişlerdir. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerimizin temsilcileri, sağlık çalışanları ve diyanet mensupları ile vatandaşlarımızın adına doktoru ve onu destekleyenleri esefle kınıyoruz" dedi.



SAMSUN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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