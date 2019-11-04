Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

SAMSUN'un Asarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, mermi ve fişek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız silah satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ile 89 mermi, 14 ruhsatsız av tüfeği ve 314 fişek ile 3 bıçak ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

SAMSUN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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