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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

DHA

SAMSUN'un Asarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, mermi ve fişek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'un Asarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, mermi ve fişek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız silah satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ile 89 mermi, 14 ruhsatsız av tüfeği ve 314 fişek ile 3 bıçak ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüldü. 

SAMSUN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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