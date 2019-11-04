Samsun'da jandarmadan kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik ilçedeki 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 9 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 89 adet mermi, 14 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 257 adet av tüfeği fişeği, 57 adet 7.62mm çapında mavzer mermisi ve 3 adet 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu oluşturan özel bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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