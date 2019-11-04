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‘OMÜ’nün Kanında Hayat Var’ OMÜ’de Kızılay Haftası’nda öğrenciler kan vermek için birbirleriyle ...

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlenen 'OMÜ'nün Kanında Hayat Var' kan bağışı etkinliğinde öğrenciler kan vermek için adeta birbirleri ile yarıştı.

‘OMÜ’nün Kanında Hayat Var’ OMÜ’de Kızılay Haftası’nda öğrenciler kan vermek için birbirleriyle yarıştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlenen ‘OMÜ’nün Kanında Hayat Var’ kan bağışı etkinliğinde öğrenciler kan vermek için adeta birbirleri ile yarıştı.
OMÜ Kızılay Haftası etkinlikleri başladı. 29 Ekim4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası çerçevesinde OMÜ Kurupelit Kampüsünde öğrenciler ve üniversite çalışanları arasında farkındalık ve duyarlılık oluşturmaya dönük kan bağışı kampanyasında Türk Kızılayı Samsun Şubesinin kurmuş olduğu çadırda gönüllüler kan bağışında bulundu. Etkinlikte, Kızılay’ın kan çadırına giren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, kan bağışında bulunan öğrencilerle sohbet edip gösterdikleri hassasiyetten ötürü kendilerine teşekkür etti. Ardından OMÜ Genç Kızılay Topluluğunun çocuklara yönelik hazırladığı oyuncakların sergilendiği standı ziyaret eden Rektör Bilgiç, burada Kızılay’a dair düşüncelerini not kağıdına aktardı. Rektör Bilgiç ve kendisine eşlik edenlerin ziyareti, Türk Kızılayının tarihinin ve yaptığı çalışmaların kadraja yansıdığı fotoğraf sergisi ile devam etti.
Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Rektör Bilgiç, “Kızılay her yerde ve her yerde olduğu gibi bugün de üniversitemizde. Kızılay’ın yapmış olduğu buna benzer faaliyetlerle hem iyilik yapmak isteyen gönüllü vatandaşlarımıza bu fırsatı sunmuş oluyor hem de bu sayede elde edilen kanlarla bir sürü cana can katıyor. Bu faaliyetlerde burada öğrencilerimizde katılıyor ve Genç Kızılay Kulübü de yer alıyor. Gençlerimizin aynı zamanda bu sosyal sorumluluk projesinde yer alması onların gelecekte de güzel projelerde yer alacağının göstergesidir. Kızılay sadece kan alıp kan verme işiyle uğraşmıyor bunun dışında da nerede muhtaç varsa giydiriyor, yediriyor ve nerede mazlum varsa onların yanında yer alıyor. O nedenle Türk Kızılayı çok büyük işler başarıyor. Sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil dünyanın her yerinde bu yardımların peşinde koşuyorlar” dedi.
Rektör Bilgiç’in ziyaretinden çok mutlu olduklarını belirten Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, “Bir müjde vermek istiyorum. Yukarıda sosyal tesislerde güzel bir yer bize tahsis ettiler. Biz şuan oranın onarımına başladık ve inşallah yakında bitecek. Sayın Rektör belki Türkiye’de bu alanda çok iyi bir şekilde bir çalışma başlattı. Orada biz üniversite içerisindeki gençlere eksik olan ne düşünüyorlarsa o konuda katkıda bulunacağız. Giysi olur herhangi bir istekleri olur onlarla ilgili o alanda çalışmalar yapacağız. Ben ondan dolayı Rektör’ü kutluyorum” diye konuştu.

‘OMÜ’nün Kanında Hayat Var’
Genç Kızılay Samsun İl Başkanı Halit Karataş etkinliklere yoğun ilgi olduğunu belirterek, “Bugün Genç Kızılay gönüllüleri ile beraber Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında ‘OMÜ’nün Kanında Hayat Var’ kampanyasını başlattık. Bugün burada sergilediğimiz, mutlu oyuncak atölyemiz, maske atölyemiz ve aynı şekilde kan bağışı kampanyamız var. Arkadaşlarımız ile birlikte etkinlikler başlatıyoruz. Kızılay Haftası’nda şu şekilde etkinliklerimiz oluyor, okullara giderek genç nesillere, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize Kızılay Haftası’nı ve Kızılay faaliyetlerini aşılamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun farkındayız”
Kalabalık bir grupla kampüsteki kan bağı çadırına gelen Ultraslan Uni Samsun Grubu Temsilcisi Mustafa Olukkaya, “Bugün burada Kızılay standındayız. Ultraslan Uni Grubu olarak sadece bir taraftar oluşumu değil aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk örgütlerinden birisi olduğumuzu her fırsatta vurguluyoruz ama gördüğünüz gibi yeri geldiğinde bunu sadece yazmakla kalmayıp fiiliyata dökmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bugün de burada arkadaşlarımızla birlikte aslanlar gibi kan veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ), toplumsal sorumluluk ilkesi gereğince 2019 Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı ile Türk Kızılay Gençlik Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliği, farkındalığa hizmet ediyor. Etkinlikte ayrıca üniversitenin Genç Kızılay Topluluğunun Oyuncak Atölyesi Projesi doğrultusunda kurmuş olduğu stantta, ihtiyacı olan ilkokul öğrencileri için Üniversiteli gençlerin el emeği oyuncaklar sergilendi. Üniversitelilerin, Samsun esnafından temin ettiği kumaşlarla ürettiği oyuncaklar, ihtiyacı olan minik öğrencilere teslim edilecek.
Kan bağışı kampanyası kapsamında, bunların yanı sıra yine Genç Kızılay Topluluğunca hazırlanan “Benim için Kızılay Köşesi”nde Üniversitede öğrenim gören gençlerin Kızılay hakkındaki görüşlerine yer verilirken, İlkadım Baruthane Ortaokulu öğrencilerinin çizmiş olduğu resimler de katılımcıların ilgisine sunuldu.
OMÜ’nün Kurupelit Yerleşkesinde bulunan Öğrenci Yaşam Merkezindeki etkinliğe; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Türk Kızılay Samsun Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Bulut, Türk Kızılay Samsun Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hanife Papila, yetkililer ve öğrenciler iştirak etti.

SAMSUN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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