Vali Osman Kaymak başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısında, ilçe kaymakamları ve ilçelerinin geneli ile ilgili konular hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Samsun Valilik binasında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda Samsun Valisi Osman Kaymak ilçe kaymakamlarına karşı yaptığı konuşmasında, "Zaman zaman ilçelerimize gelerek ekonomik, sosyal ve muhtarlar toplantısı gibi programlarda vatandaşlarımızla beraber oluyoruz. Bizim gelemediğimiz zamanlarda bu toplantıları sizler yapınız. Vatandaşlarımıza yardımcı olup, onların memnuniyetini almak bizler için büyük sorumluluktur. Arkadaşlar, kaymakam ilçede tarafsız ve herkesi kucaklayan konumunu ortaya koyarsa vatandaşlarımız tarafından takdir edilir. Bizler hizmet ettiğimiz her alanda kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum temsilcileriyle birlikte uyum içinde hareket etmeliyiz. İlçenizdeki yapılan yatırımları yerinde görüp teşhis edin. Yapılan yatırımlarda eksik gördüğünüz kısımları ilgili kurumlarla paylaşın. Bizlerin yöneleceği konuların başında eğitim ve toplumsal sorunlar gelmelidir. Bunların yapılmadığı yerlerde sağlıksız bir toplum oluşur" dedi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda; ilin genel asayişi ve sorunları ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Metruk binaların yıkımı konusunda ilerleme sağlandığı değerlendirildi ve hassasiyet vurgusu yapıldı. Bağımlılıkla mücadele konusu alınacak tedbirler görüşüldü. Tütün ürünleri denetimlerinin artırılması ve gereken tedbirlerin alınması konusu görüşüldü. İlçedeki yatırımların takibi ve sonuçlandırılması görüşüldü. 01 Kasım 2019 tarihi ile trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem başladı. İlçelerimizde bu konuda trafik denetimlerinin artırılması konusu ele alındı.

Samsun'un asayiş ve güvenlik toplantısına, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabrı Kılıç, Vali Yardımcıları Hasan Öztürk, Hasan Balcı ve Mehmet Aktaş, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İbrahim Güven, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Sg. Alb. Ahmet Bahadır ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

SAMSUN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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