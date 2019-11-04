Çirkin paylaşım yapan doktor açığa alındı

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Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor, Whatsapp grubundan Allah’a ve Peygamber’e hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı.

Sağlık çalışanlarının bulunduğu WhatsApp grubunda Allah’a ve Peygamber’e hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken doktor Ş.O., Bafra Kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

SAMSUN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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