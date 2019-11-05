Rektör Bilgiç ve ekibi 7,2’lik deprem anını yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Bilgiç ve ekibi 7,2’lik deprem anını yaşadı

İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, similasyon tırında 7,2'lik deprem anını yaşadı.

Rektör Bilgiç ve ekibi 7,2’lik deprem anını yaşadı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, similasyon tırında 7,2’lik deprem anını yaşadı.
Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kurupelit Kampüsü'nde kurulan fuar alanında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından getirilen simülasyon tırı da yer aldı. Simülasyon tırının misafirleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcıları da vardı. Rektör Bilgiç ve yanındakiler 2011 yılında 7,2 büyüklüğünde yaşanan Van depremini simülasyonla deneyimlediler. 15 saniye süreyle suni bir deprem ortamını yaşayan Bilgiç ve ekibi hemen 'çök kapan tutun' tekniği uygulayarak deprem alanında yaşam üçgeni oluşturdu. 1 dakika süren Van depreminin sadece 15 saniyelik kısmını yaşayan ekip, sürenin 15 saniyeden daha uzun geldiğini açıkladı.
Deprem simülasyon tırı gün boyu misafirlerini ağırladı ve onlara deprem anını suni bir şekilde yaşattı. Ayrıca deprem simülasyon tırında, deprem anında neler yapılacağına dair eğitimler de verildi.
OMÜ’deki deprem simülasyon etkinliğine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Türk Kızılay Samsun Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hanife Papila, yetkililer ve öğrenciler iştirak etti.

SAMSUN

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkadım’da emlak vergilerinin 2. taksit ödemeleri başladı
YEREL HABERLER İlkadım’da emlak vergilerinin 2. taksit ödemeleri ...
Çirkin paylaşım yapan doktor açığa alındı
YEREL HABERLER Çirkin paylaşım yapan doktor açığa alındı
Deveci: “Bu kenti beraber yöneteceğiz" Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci: “Cemil Deveci’nin, bir hukuksuzluğu, kasıtlı bir davranışı, kamu zararı tespit edilsin ertesi gün gidiyorum”
YEREL HABERLER Deveci: “Bu kenti beraber yöneteceğiz" Atakum Belediye Başkanı Av. ...
Asayiş ve güvenlik toplantısı
YEREL HABERLER Asayiş ve güvenlik toplantısı
‘OMÜ’nün Kanında Hayat Var’ OMÜ’de Kızılay Haftası’nda öğrenciler kan vermek için birbirleriyle yarıştı
YEREL HABERLER ‘OMÜ’nün Kanında Hayat Var’ OMÜ’de Kızılay ...
Meme hastalıklarında düzenli tarama ve kontrolün önemi
YEREL HABERLER Meme hastalıklarında düzenli tarama ve kontrolün ...
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Samsun'da jandarmadan kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da jandarmadan kaçak silah operasyonu: 6 ...
Samsun´da, doktorun WhatsApp paylaşımına soruşturma
YEREL HABERLER Samsun´da, doktorun WhatsApp paylaşımına soruşturma
Samsun’da yangın paniği Kuyumcular Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Samsun’da yangın paniği Kuyumcular Çarşısı'nda çıkan ...
Samsun’da "Nebiyan Doğa Festivali" ‘Tahtaralli’ nefes kesecek Başkan Topaloğlu'dan festivale davet
YEREL HABERLER Samsun’da "Nebiyan Doğa Festivali" ‘Tahtaralli’ nefes ...
Samsun Millet Bahçesi’nde sona geliniyor Canik’in havası Millet Bahçesi ile değişecek
YEREL HABERLER Samsun Millet Bahçesi’nde sona geliniyor Canik’in ...
Rektör Bilgiç: "55 bin öğrencimizin iyi yetişmesi için çaba gösteriyoruz"
YEREL HABERLER Rektör Bilgiç: "55 bin öğrencimizin iyi yetişmesi ...
İlkadım Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerinde öncü oluyor
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerinde ...
Tekkeköy’ün 2020-2024 Stratejik Planı belirlendi
YEREL HABERLER Tekkeköy’ün 2020-2024 Stratejik Planı belirlendi
Genel amaçlı şişme çadır hizmet girdi
YEREL HABERLER Genel amaçlı şişme çadır hizmet girdi
Güvenlik kamerası hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerası hırsızı tutuklandı
İlkadım Belediyesi sporcularından Dostluk Turnuvası'nda büyük başarı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi sporcularından Dostluk ...
2019 Güvenli Sahil Projesi son buldu
YEREL HABERLER 2019 Güvenli Sahil Projesi son buldu
Poşetli telefon hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Poşetli telefon hırsızı tutuklandı
Samsun'da DEAŞ'tan 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 2 kişiye adli kontrol
Çirkin paylaşıma suç duyurusu Allah'a ve Peygamber'e hakaret içerikli paylaşım yapan doktor hakkında suç duyusunda bulunuldu
YEREL HABERLER Çirkin paylaşıma suç duyurusu Allah'a ve Peygamber'e ...
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun'da DEAŞ'tan 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X