Samsun’da araç sayısı 7 bin 67 adet artarak 357 bin oldu

– Samsun’da araç sayısı geçen yıla göre 7 bin 67 adet artarak, 357 bin 645 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri kapsamında Samsun’da trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara Taşıtları konusunda bir basın bülteni yayınladı. Bu kapsamda Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 7 bin 67 adet arttı.

TÜİK’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Samsun İlinde 2019 yılı Eylül ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 792 adet (yüzde 0,22) bir önceki yılın aynı ayına göre 7 bin 67 adet (yüzde 2) artarak 357 bin 645 adete ulaşmıştır. Samsun’daki motorlu taşıtların yüzde 48,5'i (173 bin adet) otomobil, yüzde 3,8'i (13 bin 537 adet) minibüs, yüzde 0,4’ü (bin 524 adet) otobüs, yüzde 19,1'i (68 bin 430 adet) kamyonet, 2,8’i (10 bin 111 adet) kamyon, 10,6’sı (37 bin 766 adet) motosiklet, yüzde 14,6’sı da (52 bin 46 adet) traktörlerden oluşuyor. Samsun’da Eylül ayında 13 bin 200 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 67 ile ilk sırayı otomobil, ardından ise yüzde 18 kamyonet ve yüzde 5 ile minibüs takip etti. Samsun, 357 bin 645 trafiğe kayıtlı motor sayısı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5’ine sahip. Eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı 12 milyon 509 bin 319 adet otomobilin yüzde 37,7’si dizel, Yüzde 37,7’si, LPG’li ve yüzde 24,3’ü de benzinli araçlardan oluşuyor.”

SAMSUN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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